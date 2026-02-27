Infos transport en commun : 02/03 au 06/03, Pas de tram D entre Les Taillées et gares (maintenance trams)
Perturbation
La ligne D ne circule pas entre les stations Université - Les Taillées et Gares en raison de maintenance des tramways. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
D Grenoble Gares / Saint-Martin-d'Hères Etienne Grappe M résovers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Les Taillées / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe