itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 27/02/2026

Infos transport en commun : 02/03 au 06/03, Pas de tram D entre Les Taillées et gares (maintenance trams)

Perturbation

Du 02/03/2026 au 07/03/2026 - M réso

La ligne D ne circule pas entre les stations Université - Les Taillées et Gares en raison de maintenance des tramways. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Tramway D Grenoble Gares / Saint-Martin-d'Hères Etienne Grappe M réso

    vers GRENOBLE - Gares / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Université - Les Taillées / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
    vers GIERES - Plaine des Sports / ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Etienne Grappe
Voir toutes les infos trafic