Infos transport en commun : 01/12 au 17/12,L'arrêt L'Alliance de la ligne 65 direction Grand'place est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 17/12/2025 - M réso

L'arrêt L'Alliance de la ligne 65 direction Grand'place est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Le poteau provisoire est positionné à 50 mètres en amont de l'arrêt.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 65 GRENOBLE Grand'place / VIZILLE Le Péage M réso

    vers GRENOBLE - Grand'place
    vers VIZILLE - Le Péage
    • L'Alliance VIZILLE
