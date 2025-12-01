Infos transport en commun : 01/12 au 17/12,L'arrêt L'Alliance de la ligne 65 direction Grand'place est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
Ligne(s) concernée(s)
-
65 GRENOBLE Grand'place / VIZILLE Le Péage M résovers GRENOBLE - Grand'place
vers VIZILLE - Le Péage
- L'Alliance VIZILLE