Infos transport en commun : 01/09 au 27/06, Ligne C3 modification sur la ligne

Du 01/09/2025 au 28/06/2026 - M’Réso

Particularités de la ligne C3 dès la rentrée de septembre : À partir du 1er septembre, certaines courses auront pour terminus l’arrêt Grand-Place, avec montée et descente à cet arrêt. Pour identifier les courses concernées, merci de consulter les fiches horaires en ligne.

  • Bus C3 GRENOBLE Victor Hugo / ÉCHIROLLES Centre du Graphisme M’Réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo
    vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place
