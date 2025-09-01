Infos transport en commun : 01/09 au 27/06, Ligne C3 modification sur la ligne
Perturbation
Particularités de la ligne C3 dès la rentrée de septembre : À partir du 1er septembre, certaines courses auront pour terminus l’arrêt Grand-Place, avec montée et descente à cet arrêt. Pour identifier les courses concernées, merci de consulter les fiches horaires en ligne.
Ligne(s) concernée(s)
-
C3 GRENOBLE Victor Hugo / ÉCHIROLLES Centre du Graphisme M’Résovers GRENOBLE - Victor Hugo
vers ECHIROLLES - Centre du graphisme / GRENOBLE - Grand'place