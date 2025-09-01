Perturbation

Du 01/09/2025 au 28/06/2026 - M’Réso

Particularités de la ligne C3 dès la rentrée de septembre : À partir du 1er septembre, certaines courses auront pour terminus l’arrêt Grand-Place, avec montée et descente à cet arrêt. Pour identifier les courses concernées, merci de consulter les fiches horaires en ligne.