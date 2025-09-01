Perturbation

Jusqu'au 27/06/2026 - M’Réso

À partir du 1er septembre, votre ligne change de tracé entre Maupertuis et Busserolles en empruntant une nouvelle voie bus. L’arrêt Maupertuis est déplacé, renommé Charlaix - Maupertuis et réaménagé sur l’avenue des Quatre Chemins. Les arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie fusionnent pour devenir un nouvel arrêt unique nommé Meylan Mairie. À noter : l’arrêt Piscine des Buclos, direction Jean Macé, reste desservi temporairement jusqu’au retrait de l’abri.