Infos transport en commun : 01/09 au 27/06, Ligne C1 modification sur la ligne Meylan
Perturbation
À partir du 1er septembre, votre ligne change de tracé entre Maupertuis et Busserolles en empruntant une nouvelle voie bus. L’arrêt Maupertuis est déplacé, renommé Charlaix - Maupertuis et réaménagé sur l’avenue des Quatre Chemins. Les arrêts Piscine des Buclos et Meylan Mairie fusionnent pour devenir un nouvel arrêt unique nommé Meylan Mairie. À noter : l’arrêt Piscine des Buclos, direction Jean Macé, reste desservi temporairement jusqu’au retrait de l’abri.
Ligne(s) concernée(s)
-
C1 GRENOBLE Cité Jean Macé / MEYLAN Maupertuis / MONTBONNOT-SAINT- MARTIN Pré de l'Eau M’Résovers MONTBONNOT ST MARTIN - Montbonnot-Saint-Martin, Pré de l'Eau
vers GRENOBLE - Cité Jean Macé