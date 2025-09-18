Perturbation

Jusqu'au 18/09/2025 - M’Réso

Votre ligne change d’itinéraire entre l’arrêt Grésivaudan et Lycée du Grésivaudan-Bachais (par l’avenue de Chamrousse). Les arrêts Place de la Louisiane, Aiguinards – Hexagone, La Revirée et Faculté de Pharmacie ne sont plus desservis. Une desserte plus proche de l’avenue de l’Eygala à Corenc (300 à 500 m, 4 à 7 min) en complémentarité avec la ligne 17.