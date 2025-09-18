Infos transport en commun : 01/09 au 18/09, Votre ligne change d’itinéraire entre l’arrêt Grésivaudan et Lycée du Grésivaudan-Bachais (par l’avenue de Chamrousse). Les arrêts Place de la Louisiane, Aiguinards – Hexagone, La Revirée et Faculté de Pharmacie ne sont plus desservis.
Perturbation
Votre ligne change d’itinéraire entre l’arrêt Grésivaudan et Lycée du Grésivaudan-Bachais (par l’avenue de Chamrousse). Les arrêts Place de la Louisiane, Aiguinards – Hexagone, La Revirée et Faculté de Pharmacie ne sont plus desservis. Une desserte plus proche de l’avenue de l’Eygala à Corenc (300 à 500 m, 4 à 7 min) en complémentarité avec la ligne 17.
Ligne(s) concernée(s)
18 MEYLAN Lycée du Grésivaudan / POISAT Cimetière Intercommunal M’Résovers POISAT - Cimetière Intercommunal
vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / GRENOBLE - Verdun - Préfecture