Perturbation

Du 01/07/2024 au 24/08/2024 - TAG

La ligne C ne circule pas. Des bus prennent le relais du Prisme à Condillac - Universités. La station Bibliothèques Universitaires n'est pas desservie par les bus relais. Tous les arrêts desservis par les bus relais sont équipés d'un logo bus relais et sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La fréquence du bus relais est de 10 minutes, retrouvez les horaires des bus relais sur tag.fr/horaires. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en stations, arrêts et en téléchargement sur tag.fr/trafic.