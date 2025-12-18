Perturbation

Du 01/01/2026 au 01/01/2027 - M réso

Dès le 1er janvier 2026, la ligne C13 évolue avec un service plus simple et plus performant. Une ligne unique reliera Voiron à Vizille, avec une fréquence renforcée et des circulations assurées jusqu’à 22h du lundi au samedi. Les correspondances vers Voreppe et Grenoble sont maintenues, ainsi que la desserte des établissements scolaires entre Voiron et Voreppe. La ligne ne circulera pas entre Voiron et Grenoble Gares le dimanche.