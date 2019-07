Perturbation

La ligne peut être interrompue entre les stations Louise Michel et Palluel, en raison du match de foot entre l'Algérie et le Sénégal. Un Bus relais assurera la liaison, entre les stations Palluel et Casamaures - Village. Merci de votre compréhension.