Infos transport en commun : LTP04, PSCTA et PSCTB : modifications de services du 20 avril jusqu'au 31 août
Perturbation
Du lundi 20 avril, jusqu’à la fin de l’année scolaire
En raison de travaux sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, La circulation sur le RD2 est modifiée , entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.
- T17 : la ligne est déviée, l’arrêt « Canut RD2 » ne sera pas desservi et reporté à l’arrêt « Eglise » situé sur l’avenue du Stade.
- LTP04, PSCTA et PSCTB : les lignes sont déviées, pouvant entraîner des retards.
Merci de votre compréhension
Ligne(s) concernée(s)
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LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Régionvers TOUR DU PIN (LA)
vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR
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PSCTA PRIMAIRE LE FOULON-CHARPENAY Cars Régionvers SAINT CLAIR DE LA TOUR
vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
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PSCTB PRIMAIRE MAUCHAMP-ST CLAIR Cars Régionvers SAINT CLAIR DE LA TOUR
vers SAINT CLAIR DE LA TOUR