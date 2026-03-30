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Date d'impression : 30/03/2026

Infos transport en commun : LTP04, PSCTA et PSCTB : modifications de services du 20 avril jusqu'au 31 août

Perturbation

Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

Du lundi 20 avril, jusqu’à la fin de l’année scolaire

En raison de travaux sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, La circulation sur le RD2 est modifiée , entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

 

- T17 : la ligne est déviée, l’arrêt « Canut RD2 » ne sera pas desservi et reporté à l’arrêt « Eglise » situé sur l’avenue du Stade.

- LTP04, PSCTA et PSCTB : les lignes sont déviées, pouvant entraîner des retards.

 

Merci de votre compréhension  

Ligne(s) concernée(s)

  • Car LTP04 FAVERGES-LA TOUR DU PIN Cars Région

    vers TOUR DU PIN (LA)
    vers FAVERGES DE LA TOUR / SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car PSCTA PRIMAIRE LE FOULON-CHARPENAY Cars Région

    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR

  • Car PSCTB PRIMAIRE MAUCHAMP-ST CLAIR Cars Région

    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
    vers SAINT CLAIR DE LA TOUR
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