Jusqu'au 31/08/2026 - Cars Région

Du lundi 20 avril, jusqu’à la fin de l’année scolaire

En raison de travaux sur la commune de Saint-Clair-de-la-Tour, La circulation sur le RD2 est modifiée , entraînant des perturbations sur le réseau cars Région.

- T17 : la ligne est déviée, l’arrêt « Canut RD2 » ne sera pas desservi et reporté à l’arrêt « Eglise » situé sur l’avenue du Stade.

- LTP04, PSCTA et PSCTB : les lignes sont déviées, pouvant entraîner des retards.

Merci de votre compréhension