Perturbation

Jusqu'au 27/06/2025 - M'Réso

Afin d'adapter au mieux les horaires pour les usagers, les départs de Saint-Egrève direction Mont-Saint-Martin sont avancés à 17h45 (Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi), et à 12h45 (Mercredi et Samedi).