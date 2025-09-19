itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 10/09/2025

Infos transport en commun : Jusqu'au 19/09 11:10,L'arrêt Verdun - Préfecture de la ligne 17 direction Verdun - Préfecture, Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.

Perturbation

Jusqu'au 19/09/2025 - M’Réso

L'arrêt Verdun - Préfecture de la ligne 17 direction Verdun - Préfecture, Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Arrêt provisoire Verdun - Préfecture situé rue Eugène Faure.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan / CORENC Montfleury M’Réso

    vers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury
    • Verdun - Préfecture GRENOBLE
    vers GRENOBLE - Verdun - Préfecture / GRENOBLE - Verdun-Préfecture
    • Verdun - Préfecture GRENOBLE
Voir toutes les infos trafic