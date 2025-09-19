Infos transport en commun : Jusqu'au 19/09 11:10,L'arrêt Verdun - Préfecture de la ligne 17 direction Verdun - Préfecture, Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux.
Perturbation
L'arrêt Verdun - Préfecture de la ligne 17 direction Verdun - Préfecture, Lycée du Grésivaudan est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux. Arrêt provisoire Verdun - Préfecture situé rue Eugène Faure.
Ligne(s) concernée(s)
-
17 GRENOBLE Verdun - Préfecture / MEYLAN Lycée du Grésivaudan / CORENC Montfleury M’Résovers MEYLAN - Lycée du Grésivaudan / CORENC - Montfleury