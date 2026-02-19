Infos transport en commun : Jusqu'au 13/03 00:00, La 44 coupée cause éboulement, tout est fait pour réouverture circulation demi-chaussée pour vendredi 20 février.
Perturbation
La ligne 44 est provisoirement coupée pour cause d'éboulement, tout est fait pour une réouverture de la circulation en mode alterné par demi-chaussée pour le vendredi 20 février.
Ligne(s) concernée(s)
-
44 Miribel-Lanchâtre Le Vernay / Le Gua Prélenfrey Eglise / Col de l'Arzelier / Le Gua Les Saillants M résovers MIRIBEL LANCHATRE - Le Vernay / CHATEAU BERNARD - Col de l'Arzelier / GUA (LE) - Le Gua, Prélenfrey Eglise
vers GUA (LE) - Le Gua, Les Saillants