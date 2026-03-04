itinisère

Infos transport en commun : Jusqu'au 12/04 02:30, Ligne 16 déviée entre Bir Hakeim et Jeanne d'Arc, travaux

Perturbation

Jusqu'au 12/04/2026 - M réso

La ligne 16 est déviée entre les arrêts Bir Hakeim et Avenue Jeanne d'Arc en raison de travaux de voirie secteur avenue Jeanne d'Arc, Grenoble. L'arrêt Flandrin – Valmy de la ligne 24 est desservi. Reportez-vous aux arrêts provisoires dans la déviation. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. Arrêt(s) non desservi(s) : Madeleine, Jeanne d'Arc

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 16 Le Pont-de-Claix Gendarmerie / Saint-Martin-d'Hères Les Alloves M réso

    vers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, Gendarmerie
    vers ST MARTIN D HERES - Saint-Martin-d'Hères, Les Alloves
