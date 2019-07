Jusqu'au 12/07/2019. - Transisère

ERRATUM

Ce vendredi12 juillet, suite à une panne sur le réseau Tag impactant les lignes A, B, C, E et C2. Les lignes Transisère 3000, 4100, 4110 et EXP3 prennet en charge uniquement les clients à destination de Bourg d'Oisans, La Mure et Corps.

Merci de votre compréhension.

L'équipe Transisère