Jusqu'au 20/12/2019.

Alerte météo : vent violent

à partir de ce soir sur le département de l'Isère

jeudi 19 décembre jusqu'au vendredi 20 décembre 14h



Violent coup de vent de sud d'une intensité rare se produisant moins d'une fois par an.

Ce risque de fortes rafales persistera toute la nuit de jeudi à vendredi et une grande partie de la matinée de vendredi, ces vents violents pourraient alors toucher la moyenne montagne de l'Isère.



En deuxième moitié de nuit de jeudi à vendredi le vent de secteur sud se renforce et devient très fort. Des rafales de vent de l'ordre de 80 à 90 km/h sont fréquentes, et ponctuellement des pointes de 100 à 110 km/h sont possibles. Ce risque de fortes rafales persiste toute la matinée de vendredi. Le vent faiblit progressivement en début d'après-midi de vendredi.



Lors de ces épisodes, des rafales de 100 km/h à basse altitude peuvent atteindre les Terres-Froides, le Nord-Isère et les régions de l'Ouest de l'Isère.