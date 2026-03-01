itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 27/03/2026

Infos transport en commun : 30/03 au 31/03 après 20h, ligne C6 déviée entre Verlaine et Seyssinet H. Ville (travaux)

Perturbation

Du 30/03/2026 au 01/04/2026 - M réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Verlaine et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Rondeau. Déviation via les Arrêts : Vallier Catane, Vallier Libération de la ligne C14, Vallier Libération, les Alliés, Louise Michel de la ligne 25. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M réso

    vers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
    vers GRENOBLE - Oxford
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