Perturbation

Du 30/03/2026 au 01/04/2026 - M réso

La ligne C6 est déviée entre les arrêts Verlaine et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Rondeau. Déviation via les Arrêts : Vallier Catane, Vallier Libération de la ligne C14, Vallier Libération, les Alliés, Louise Michel de la ligne 25. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.