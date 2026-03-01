Infos transport en commun : 30/03 au 31/03 après 20h, ligne C6 déviée entre Verlaine et Seyssinet H. Ville (travaux)
Perturbation
La ligne C6 est déviée entre les arrêts Verlaine et Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville en raison de travaux de nuit secteur Rondeau. Déviation via les Arrêts : Vallier Catane, Vallier Libération de la ligne C14, Vallier Libération, les Alliés, Louise Michel de la ligne 25. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford M résovers EYBENS - Maisons Neuves / GRENOBLE - Grand'place
vers GRENOBLE - Oxford