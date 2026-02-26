Perturbation

Jusqu'au 05/03/2026 - M réso

L'arrêt Le marais de la ligne C8 en direction de Université - IUT-STAPS est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain. Arrêt non desservi : Le Marais (Lycée du Grésivaudan)