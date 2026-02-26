Infos transport en commun : 26/02 au 04/03 après 14h28, Ligne C8 travaux de chauffage urbain
Perturbation
L'arrêt Le marais de la ligne C8 en direction de Université - IUT-STAPS est reporté à l'arrêt provisoire à proximité en raison de travaux de chauffage urbain. Arrêt non desservi : Le Marais (Lycée du Grésivaudan)
Ligne(s) concernée(s)
-
C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place