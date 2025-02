Perturbation

Du 24/02/2025 au 28/02/2025 - M'Réso

La ligne E ne circule pas entre les stations Louise Michel et Palluel en raison de travaux de nuit secteur Porte de France, Grenoble. Des bus relais effectuent la liaison entre ces stations. Les arrêts Annie Fratellini Esplanade et Casamaures Village sont desservis Route de Lyon (voir plan). Fréquence de passage de 30 minutes. Tous les arrêts, excepté Néron direction Palluel et Condorcet, sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Retrouvez le plan détaillé des bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.