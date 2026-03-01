Infos transport en commun : 23/03 au 27/03 après 20h30, ligne C8 déviée direction V. Hugo-Belgrade entre Champs-Elysées et Chorier-St-Bruno (travaux)
Perturbation
La ligne C8 est déviée en direction de Victor Hugo - Belgrade entre les arrêts Champs-Elysées et Chorier - Saint-Bruno en raison de travaux secteur Rue Abbé Grégoire, Grenoble. Déviation via le Boulevard Joseph Vallier et la Rue Nicolas Chorier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
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C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M résovers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place