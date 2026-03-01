Perturbation

Du 23/03/2026 au 28/03/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée en direction de Victor Hugo - Belgrade entre les arrêts Champs-Elysées et Chorier - Saint-Bruno en raison de travaux secteur Rue Abbé Grégoire, Grenoble. Déviation via le Boulevard Joseph Vallier et la Rue Nicolas Chorier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.