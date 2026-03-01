itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 19/03/2026

Infos transport en commun : 23/03 au 27/03 après 20h30, ligne C8 déviée direction V. Hugo-Belgrade entre Champs-Elysées et Chorier-St-Bruno (travaux)

Perturbation

Du 23/03/2026 au 28/03/2026 - M réso

La ligne C8 est déviée en direction de Victor Hugo - Belgrade entre les arrêts Champs-Elysées et Chorier - Saint-Bruno en raison de travaux secteur Rue Abbé Grégoire, Grenoble. Déviation via le Boulevard Joseph Vallier et la Rue Nicolas Chorier. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus C8 Grenoble Victor Hugo - Belgrade / Gières Université - IUT-STAPS M réso

    vers GRENOBLE - Victor Hugo - Belgrade
    vers GIERES - Université - IUT-STAPS / GIERES - Université - Biologie / GRENOBLE - Grand'place
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