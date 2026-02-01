Infos transport en commun : 23/02 au 25/02 après 22h30, Bus relais B entre Oxford et P. Justice (travaux)
Perturbation
En soirée, à partir de 22h30, la ligne B ne circule pas entre les stations Oxford et Palais de Justice - Gare en raison de travaux de nuit secteur Grenoble. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. Les arrêts du Bus Relais Tram sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La fréquence du Bus Relais B est de 20 minutes. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.
Ligne(s) concernée(s)
-
B Grenoble Oxford / Gières Plaine des Sports M résovers GRENOBLE - Oxford / GRENOBLE - Palais de Justice - Gare / GRENOBLE - Gares / GRENOBLE - Sainte-Claire - Les Halles
vers GIERES - Plaine des Sports / LA TRONCHE - Grand Sablon / GRENOBLE - Grand'place