Perturbation

Du 23/02/2026 au 25/02/2026 - M réso

En soirée, à partir de 22h30, la ligne B ne circule pas entre les stations Oxford et Palais de Justice - Gare en raison de travaux de nuit secteur Grenoble. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. Les arrêts du Bus Relais Tram sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La fréquence du Bus Relais B est de 20 minutes. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.