Infos transport en commun : 23/02 au 24/02 après 20h, C6 dévié entre Seyssinet Mairie et Verlaine Travaux
Perturbation
La ligne C6 est déviée dans les sens entre Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville et Verlaine en raison des travaux de nuit, secteur Rondeau. Déviation via : Boulevard Joseph Vallier et Cours de la Libération. Arrêts non desservis : L'Arche, Beau Site, La Plaine, Grand Pré-Centre Sud, Tuilerie, Le Prisme, Louis Vicat, Rondeau, Marielle Franco-Technisud et Stade Lesdiguières.
Ligne(s) concernée(s)
C6 Eybens Maisons Neuves / Grenoble Oxford
vers GRENOBLE - Oxford