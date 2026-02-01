Perturbation

Du 23/02/2026 au 24/02/2026 - M réso

La ligne C6 est déviée dans les sens entre Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville et Verlaine en raison des travaux de nuit, secteur Rondeau. Déviation via : Boulevard Joseph Vallier et Cours de la Libération. Arrêts non desservis : L'Arche, Beau Site, La Plaine, Grand Pré-Centre Sud, Tuilerie, Le Prisme, Louis Vicat, Rondeau, Marielle Franco-Technisud et Stade Lesdiguières.