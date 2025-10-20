Perturbation

Du 20/10/2025 au 02/11/2025 - M’Réso

La ligne 20 ne circule pas entre les arrêts Bascule et La Rive en raison de travaux de voirie secteur RD1532 Noyarey. Correspondance à l’arrêt provisoire Bascule avec la ligne Navette 20 pour les arrêts Le Ruisset, La Cuche, îles Cordées, Perrières, Les Échalières et La Rive. Consultez les horaires détaillés sur L’Appli M Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.