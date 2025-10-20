Infos transport en commun : 20/10 au 02/11 de 7h à 9h45 et de 15h30 à 19h Navette 20 entre Bascule et La Rive (travaux)
Perturbation
La ligne 20 ne circule pas entre les arrêts Bascule et La Rive en raison de travaux de voirie secteur RD1532 Noyarey. Correspondance à l’arrêt provisoire Bascule avec la ligne Navette 20 pour les arrêts Le Ruisset, La Cuche, îles Cordées, Perrières, Les Échalières et La Rive. Consultez les horaires détaillés sur L’Appli M Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
-
20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M’Résovers VEUREY VOROIZE - La Rive / SASSENAGE - Les Engenières