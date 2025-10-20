itinisère

https://www.itinisere.fr/
Date d'impression : 14/10/2025

Infos transport en commun : 20/10 au 02/11 de 7h à 9h45 et de 15h30 à 19h Navette 20 entre Bascule et La Rive (travaux)

Perturbation

Du 20/10/2025 au 02/11/2025 - M’Réso

La ligne 20 ne circule pas entre les arrêts Bascule et La Rive en raison de travaux de voirie secteur RD1532 Noyarey. Correspondance à l’arrêt provisoire Bascule avec la ligne Navette 20 pour les arrêts Le Ruisset, La Cuche, îles Cordées, Perrières, Les Échalières et La Rive. Consultez les horaires détaillés sur L’Appli M Retrouvez le plan détaillé et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 20 VEUREY-VOROIZE La Rive / SEYSSINET-PARISET Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville M’Réso

    vers VEUREY VOROIZE - La Rive / SASSENAGE - Les Engenières
    • La Rive VEUREY VOROIZE
    vers SEYSSINET PARISET - Seyssinet-Pariset Hôtel de Ville / FONTAINE - La Poya
    • La Rive VEUREY VOROIZE
Voir toutes les infos trafic