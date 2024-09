Perturbation

Du 18/09/2024 au 19/09/2024 - TAG

La ligne 55 est déviée entre les arrêts 16 Août 1944 et L'Hermitage en raison de travaux secteur Chemin du Canet saint Martin le Vinoux. Un arrêt provisoire Canet est situé au carrefour du Chemin du Canet et de la route de Narbonne. Les départs du Col de Clémencières (mercredi 8h15, jeudi 8h15 et 13h), les départs de Saint-Martin-Le-Vinoux Hôtel de Ville (mercredi et jeudi 11h35) et le départ du Collège Chartreuse (mercredi 12h15) sont supprimés. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.