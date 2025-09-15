Perturbation

Du 15/09/2025 au 18/09/2025 - M’Réso

En soirée, à partir de 22h, la ligne A ne circule pas entre les stations Grand'place et L'Etoile en raison de travaux de nuit. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. À noter que les stations Echirolles Gare, Essarts - La Butte ne sont pas desservies par les bus relais. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.