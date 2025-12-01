Perturbation

Du 10/12/2025 au 11/12/2025 - M réso

En soirée, à partir de 22h, la ligne A ne circule pas entre les stations L'Etoile et Malherbe en raison de travaux de nuit secteur Echirolles et Grenoble. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. À noter que les stations Echirolles Gare, Essarts - La Butte ne sont pas desservies par les bus relais. La fréquence du Bus relais est de 20 minutes environ, horaires sur l'Appli M. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.