Perturbation

Du 09/03/2026 au 20/03/2026 - M réso

En soirée, à partir de 21h20, la ligne C ne circule pas entre les stations Le Prisme et Université - Condillac en raison de travaux de nuit. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. À noter que la station Université - Bibliothèques n'est pas desservie par les bus relais. Les arrêts du Bus Relais Tram sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La fréquence des Bus Relais Tram est de 20 minutes environ. Pour plus de détails, consultez les horaires sur l'Appli M. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.