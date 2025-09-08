Perturbation

Du 08/09/2025 au 11/09/2025 - M’Réso

En soirée, à partir de 22h, la ligne A ne circule pas entre les stations La Poya et Verdun - Préfecture en raison de travaux de nuit secteur Fontaine, Grenoble. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. À noter que les stations Hubert Dubedout - Maison du Tourisme, Alsace-Lorraine, Saint-Bruno, Les Fontainades - Le Vog ne sont pas desservies par les bus relais. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.