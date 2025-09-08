Infos transport en commun : 08/09 au 11/09 après 22h, Bus relais A entre La Poya et Notre-Dame (travaux)
Perturbation
En soirée, à partir de 22h, la ligne A ne circule pas entre les stations La Poya et Verdun - Préfecture en raison de travaux de nuit secteur Fontaine, Grenoble. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. À noter que les stations Hubert Dubedout - Maison du Tourisme, Alsace-Lorraine, Saint-Bruno, Les Fontainades - Le Vog ne sont pas desservies par les bus relais. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.
Ligne(s) concernée(s)
A FONTAINE La Poya / PONT DE CLAIX L'Etoile M’Résovers PONT DE CLAIX - Le Pont-de-Claix, L'Etoile / GRENOBLE - Grand'place