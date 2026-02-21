Perturbation

Jusqu'au 08/03/2026 - M réso

Les départs de l’arrêt Le Péage à 15h10, 16h10, 17h10 et 18h10 sont limités à l'arrêt Gières Gare – Chamandier. Les départs de 16h05, 17h05, 18h05 et 19h05, sont faits à partir de l'arrêt Gières Gare – Chamandier à l'heure de passage théorique. Pour vous rendre à Gières Gare - Chamandier, veuillez emprunter la ligne B jusqu’à la station Gières Gare - Université, puis traverser la gare par le passage en souterrain pour arriver à l'arrêt de la ligne 23. Consultez les horaires détaillés des lignes sur L’Appli M et sur reso-m.fr