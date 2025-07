Perturbation

Du 05/07/2025 au 12/07/2025 - M’Réso

En raison de la piétonnisation des quais Perrière, de la rue Saint-Laurent et de la place de Simaise, les bus ne peuvent plus accéder à cette zone. Le départ du bus de 19h15 depuis le Rabot à destination de Victor Hugo est annulé uniquement les samedis 5 et 12 juillet. Merci de votre compréhension.