Perturbation

Du 02/03/2026 au 06/03/2026 - M réso

En soirée, à partir de 22h, la ligne A ne circule pas entre les stations La Poya et Albert 1er de Belgique en raison de travaux de nuit secteur Fontaine et Grenoble. Des bus relais effectuent la liaison entre les stations non desservies. À noter que les stations Verdun - Préfecture, Hubert Dubedout - Maison du Tourisme, Alsace-Lorraine, Saint-Bruno, Les Fontainades - Le Vog ne sont pas desservies par les bus relais. Les arrêts du Bus Relais Tram sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. La fréquence des Bus Relais Tram est de 20 minutes environ. Pour plus de détails, consultez les horaires sur l'Appli M. Retrouvez le plan détaillé du Bus relais et les arrêts de report en téléchargement sur reso-m.fr/trafic. À noter qu'aucun achat de titre de transport n'est possible dans les bus relais, pensez à privilégier le ticket par carte bancaire ou l'achat sur un distributeur en station.