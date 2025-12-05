itinisère

Infos transport en commun : 01/12 au 05/12 de 8h à 17h, ligne 55 déviée entre Conrad Kilian et L'Hermitage (tvx)

Perturbation

Jusqu'au 05/12/2025 - M réso

La ligne 55 est déviée entre les arrêts Conrad Kilian et L'Hermitage en raison de travaux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.

Ligne(s) concernée(s)

  • Bus 55 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Hôtel de Ville / SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Col de Clémencières M réso

    vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville
    • Canet SAINT MARTIN LE VINOUX
    vers SAINT MARTIN LE VINOUX - Col de Clémencières
    • Canet SAINT MARTIN LE VINOUX
