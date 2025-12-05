Infos transport en commun : 01/12 au 05/12 de 8h à 17h, ligne 55 déviée entre Conrad Kilian et L'Hermitage (tvx)
Perturbation
La ligne 55 est déviée entre les arrêts Conrad Kilian et L'Hermitage en raison de travaux. Retrouvez le plan détaillé du parcours de déviation en téléchargement sur reso-m.fr/trafic.
Ligne(s) concernée(s)
55 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Hôtel de Ville / SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Col de Clémencières M résovers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville