Infos transport en commun : 01/12 au 05/12 de 13h à 13h24, F55 : dép. 13h de Clémencières dévié entre Hermitage et Conrad Kilian
Perturbation
En raison de travaux de branchement d’eau secteur Souchet, le bus au départ de 13h00 de Col de Clémencières en direction de Collège Chartreuse est dévié, entre les arrêts l'Hermitage et Conrad Kilian, par la route de Narbonne, excepté mercredi 3 décembre. L'arrêt Canet est reporté au carrefour route de Narbonne/Chemin du Canet.
Ligne(s) concernée(s)
55 SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Hôtel de Ville / SAINT-MARTIN-LE-VINOUX Col de Clémencières M résovers SAINT MARTIN LE VINOUX - Collège Chartreuse / SAINT MARTIN LE VINOUX - Saint-M.-le-Vinoux Hôtel de Ville
- Canet SAINT MARTIN LE VINOUX