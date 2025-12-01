Perturbation

Du 01/12/2025 au 05/12/2025 - M réso

En raison de travaux de branchement d’eau secteur Souchet, le bus au départ de 13h00 de Col de Clémencières en direction de Collège Chartreuse est dévié, entre les arrêts l'Hermitage et Conrad Kilian, par la route de Narbonne, excepté mercredi 3 décembre. L'arrêt Canet est reporté au carrefour route de Narbonne/Chemin du Canet.