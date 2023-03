itinisère - Publié le 16/03/2023

Nous vous donnons rendez-vous du 21 mars au 1er avril 2023 pour cette 12ème édition du Voiron Jazz Festival. Organisé par la Ville de Voiron, cet événement accueillera cette année plus de 350 artistes professionnels et amateurs. 40 concerts sont organisés cette année et animeront la ville au rythme du jazz. Au programme cette année : Sly Johnson, The Stomp Factory ou encore Brad Mehldau.

Vous pourrez trouver le meilleur trajet pour vous rendre à Voiron en effectuant une recherche sur notre rubrique "itinéraires", que vous souhaitiez y aller en transport en commun ou en voiture !

Pensez à réserver vos places de concert afin de vous garantir de superbes moments musicaux !

Retrouvez la programmation complète et tous les points de vente ici.