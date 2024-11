itinisère - Publié le 19/11/2024

Chaque année, du 15 novembre au 15 mars, le Département de l'Isère déploie son plan de viabilité hivernale vous permettant de circuler dans de meilleures conditions. Ce sont ainsi plus de 400 agents qui interviennent afin de garantir votre sécurité sur la route 7j/7. On vous explique les process qui ont été mis en place et les préconisations pour circuler.

4 principes sont appliqués par le Département en cas d'intervention :

Hiérarchisation du réseau routier : les interventions ne peuvent être opérées partout en même temps. Des catégories de routes ont donc été établies en fonction de la situation géographique ou des enjeux de desserte.

Niveau de service associé à chaque catégorie de route établi : permet d'affecter les moyens humains et matériels nécessaires à chaque catégorie.

4 conditions de circulations de référence définis : normales, délicates, difficiles ou impossibles.

Veille permanente : grâce aux caméras, aux patrouilles de terrain...

Quelques conseils de circulation pour prendre la route en hiver :

Equipez votre véhicule avec des pneus hiver, conformément à la loi Montagne.

Vérifiez le bon état de votre véhicule .

. Consultez les prévisions météorologiques .

. Consultez les conditions de circulation en temps réel sur itinisère.fr

sur itinisère.fr Adaptez votre conduite : réduisez votre vitesse, facilitez le travail des agents et des engins départementaux et pensez également à leur sécurité !

Retrouvez plus d'informations sur ce plan d'intervention ici.