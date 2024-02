itinisère - Publié le 09/02/2024

A l’initiative de la Communauté de Communes du Massif du Vercors et du Syndicat Mixte des Mobilités de l’Aire Grenobloise, cette solution de mobilité a pour but de simplifier la vie des habitants du Vercors grâce à l'application de covoiturage M covoit’ Lignes+.

Ce dispositif reprend les codes des transports en commun pour vous proposer un service aussi simple, pratique et fiable qu’une ligne de bus ! Grâce aux arrêts M covoit’ Lignes+ présents sur vos trajets, découvrez le covoiturage sans réservation depuis le Vercors vers Grenoble, avec les personnes qui vont dans la même direction que vous !

Comment ça marche ?

Passager : Vous souhaitez vous déplacer en tant que passager avec M covoit’ Lignes+ ? Allez à l’arrêt M covoit’ Lignes+ le plus proche, renseignez votre destination dans l’application, ou par SMS, attendez à l’arrêt et quelques minutes plus tard, un conducteur s’arrête pour vous emmener à votre arrêt de destination. Vos trajets sont gratuits !

Conducteur : Lancez l’application M covoit’ Lignes+, roulez … et c’est tout. Vous serez prévenu de la présence d’un passager sur l'application. Sur nos lignes de covoiturage vers Grenoble, vous serez indemnisé pour la mise à disposition de vos sièges libres (0,5€ par trajet pendant les heures de pointes), et pour chaque passager transporté (2€ par passager transporté) . Vous participez ainsi à une démarche locale, solidaire et écologique !

⏰ Ligne ouverte de 6h à 21h

✅ Départs garantis sur les créneaux : 6h30-8h30 / 16h30-18h30. Si aucun conducteur n'est disponible, après 15 minutes d'attente, le service vous trouve une solution pour arriver à destination (taxi ou transport en commun), 100% des frais sont pris en charge.

📍 Sur la commune de [nom commune], l'arrêt sera implanté / situé xxxx.

Plus d'information sur le site www.lignesplus-m.fr