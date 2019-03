Objectifs

Les objectifs sont de fluidifier la circulation, fiabiliser et diminuer le temps de transport des usagers de Grenoble et de sa Métropole et du département de l’Isère tout en assurant plus de sécurité et une meilleure intégration paysagère de ces infrastructures dans leur environnement urbain en réalisant des aménagements extrêmement qualitatifs, en terme de réduction du bruit, de qualité paysagère et de végétalisation.