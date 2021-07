itinisère - Publié le 12/07/2021

Réservez votre trajet vers l'Oisans pour vous assurer une place à bord des cars Transisère

L'Oisans, avec ses paysages à couper le souffle et ses belles stations fait face à une forte affluence estivale. Ainsi, afin de gérer au mieux cette affluence, il est recommandé aux clients (hors abonnés mensuels/annuels) des lignes voyageant en Oisans (Alpe d'Huez, 2 Alpes et vallée de la Bérarde) de réserver leur trajet en ligne s'ils voyagent entre le 7 juillet et le 29 août 2021.

Tarif unique : 6 euros, frais de réservation compris. Pour les abonnés, l’accès se fait dans les conditions habituelles de leur abonnement, dans la limite des places disponibles.

Il est possible de monter à bord des véhicules à un arrêt intermédiaire entre Grenoble et la station de L'Alpe-d'Huez/Les 2 Alpes, cependant ces trajets ne sont pas réservables et se feront dans la limite des places disponibles.

Réserver votre trajet en Oisans

Réservations sur horaires spécifiques

Les réservations se font sur les horaires suivants :

3000 - Grenoble > Le Bourg d’Oisans

Ligne Commune Point d'arrêt Du lundi au vendredi Samedi, dimanche et fêtes Tous les jours 3000 Grenoble Gare routière 06:50 07:00 14:35 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 08:17 08:25 16:00

3020 – Le Bourg d’Oisans > L'Alpe d’Huez



Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours Tous les jours Mercredi Tous les jours Tous les jours 3020 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 08:45 12:05 14:05 17:00 18:30 Huez en Oisans Paganon 09:27 12:47 14:47 17:42 19:12

3020 - L'Alpe d’Huez > Le Bourg d’Oisans



Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3020 Huez en Oisans Paganon 07:10 10:25 15:05 17:00 18:00 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 07:55 11:10 15:50 17:45 18:45

3030 - Grenoble > Les 2 Alpes

Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3030 Grenoble Gare routière 07:45 11:05 13:05 16:00 17:30 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 08:40 12:00 14:00 16:55 18:25 Les 2 Alpes Agence Transisère VFD 09:25 12:45 14:45 17:40 19:10

3030 – Les 2 Alpes > Grenoble

Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3030 Les 2 Alpes Agence Transisère VFD 07:10 10:25 15:05 17:00 18:00 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 07:55 11:10 15:50 17:45 18:45 Grenoble Gare routière 08:50 12:05 16:45 18:40 19:40

3040 – Le Bourg d’Oisans > La Bérarde

Ligne Commune Point d'arrêt Tous les jours 3040 Le Bourg d'Oisans Agence Transisère VFD 08:35 16:10 St Christophe en Oisans La Bérarde 09:45 17:20

3040 – La Bérarde > Le Bourg d’Oisans

