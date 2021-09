itinisère - Publié le 12/07/2021

Le réseau Transisère devient cars Région

Le réseau Transisère devient au 1er septembre 2021 le réseau cars Région de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Toute l’information voyageurs sera aux couleurs régionales, site internet inclus : www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr.

Le numéro de la centrale d’appels reste le même : 04.26.16.38.38

Changement de numérotation des lignes

A partir du 1er septembre, les numéros de lignes de transport changeront et seront désormais nommées Txx et les 8 lignes Express Xxx. Les lignes locales conservent leur dénomination.

1000 Les Avenières - La Tour-du-Pin T10 1010 Morestel - La Tour-du-Pin T11 1020 Morestel - Vignieu - Bourgoin-Jallieu T12 1040 Pont-de-Chéruy - L'Isle-d'Abeau T14 1050 Pont-de-Chéruy - Bourgoin-Jallieu T15 1060 Pont-de-Chéruy - Villefontaine T16 1130 Le Grand-Lemps - Bourgoin-Jallieu T30 1140 La Côte-Saint-André - Bourgoin-Jallieu T31 1150 Montalieu-Vercieu - Morestel T23 1230 Montalieu-Vercieu - Bourgoin-Jallieu T13 1380 Les Abrets-en-Dauphiné - Voiron T43 1410 Saint-Laurent-de-Mure - Bourgoin-Jallieu - Le Pont-de-Beauvoisin T17 1450 Dolomieu - Montcarra - Bourgoin-Jallieu T18 1980 Saint-Romain-de-Jalionas - Meyzieu T20 1981 Bouvesse-Quirieu - Pont-de-Chéruy T21 1982 Aoste - Morestel - Crémieu T22 2070 Valencin - Roche - Bourgoin Jallieu T32 2080 Valencin - Artas - Bourgoin Jallieu T33 2090 Saint-Jean-de-Bournay - Bourgoin-Jallieu T34 2180 Beaurepaire - Vienne T52 2610 Beaurepaire - Le Péage-de-Roussillon T53 2700 Beaurepaire - La Côte-Saint-André T54 2900 Vienne - La Côte-Saint-André T35 2960 Saint-Jean-de-Bournay - Lyon T36 2990 Vienne - L'Isle-d'Abeau - Bourgoin-Jallieu T37 3000 Le Bourg-d'Oisans - Grenoble T75 3010 Vaujany - Allemont - Le Bourg-d'Oisans T71 3011 Vaujany - Allemont - Le Bourg-d'Oisans (TAD) T70 3020 L'Alpe-d'Huez - Le Bourg-d'Oisans T76 3030 Les Deux-Alpes - Le Bourg-d'Oisans - Grenoble T73 3040 La Bérarde - Le Bourg-d'Oisans T77 4100 Corps - La Mure - Grenoble T90 4101 Gap - Grenoble T91 4110 Grenoble - La Mure via La Motte-d'Aveillans T92 4310 L'Alpe-du-Grand-Serre - La Mure T93 4500 Mens - Grenoble T95 4600 Mens - La Mure T94 5000 Pont-en-Royans - Grenoble T60 5020 Pont-en-Royans - Saint-Romans - Saint-Marcellin T61 5100 Villard-de-Lans - Grenoble via Engins T64 5110 Lans-en-Vercors - Grenoble via St-Nizier-du-M. T65 5120 Villard-de-Lans - Méaudre-Autrans - Lans-en-Vercors T66 5130 TAD Corrençon-en-Vercors - Villard-de-Lans T67 5200 Saint-Marcellin - Moirans - Grenoble T62 5250 Roybon - Saint-Marcellin T63 6010 Chamrousse - Grenoble T87 6020 Crolles - Meylan - Grenoble T80 6030 Saint-Nazaire-les-Eymes - La Tronche Grand Sablon T82 6051 Le Pinet - Uriage - Gières Gare - Campus T88 6052 Belmont - Uriage - Gières Gare - Campus T89 6060 Grenoble - Chambéry T83 6070 Gières - Campus - Inovallée - Montbonnot - Bernin T81 6080 Le Touvet - Grenoble T84 6200 Allevard - Grenoble T86 6550 Plateau des Petites Roches - La Tronche Grand Sablon T85 7000 Saint-Pierre-de-Chartreuse - Grenoble T40 7010 Voiron - Chambéry T41 7110 Voiron - Pont de Beauvoisin T42 7300 Beaurepaire - Grenoble T50 7330 La Côte-Saint-André - Grenoble T51 7350 La Côte-Saint-André - Rives - Voiron T55 7360 La Côte-Saint-André - Apprieu - Voiron T56 7500 St Pierre d'Entremont - St Laurent du Pont T44 EXP1 Voiron - Grenoble - Lumbin X01 EXP2 Le Champ-près-Froges - Grenoble - Voreppe X02 EXP3 Vizille - Grenoble X03 EXP4 Crémieu - Meyzieu X04 EXP5 Express Bourgoin - Villefontaine - Lyon X05 EXP6 Express Villefontaine - Lyon X06 EXP7 Express Bourgoin - Lyon X07 EXP7320 Express Beaurepaire - Grenoble X08

Les nouveautés sur le réseau

Un aller-retour supplémentaire sur la ligne X08 (ex Express 7320)

Un aller-retour supplémentaire est ajouté toute l’année au départ du P+R Bièvre Dauphine (Rives) et un aller supplémentaire est maintenu le matin vers Grenoble en période de vacances scolaires ;

ligne T50 (ex 7300) : desserte systématique de la gare SNCF de Moirans à la place de l’arrêt « Maisonneuve » ;

ligne T55 (ex 7350) : réorganisation de la desserte du matin en direction de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs et La Côte-Saint-André ;

ligne T17 (ex 1410) : les horaires de départ ont été modifiés, le PDF de la fiche horaires sera bientôt mis en ligne, restez connectés !

Et sur les autres lignes :

Lignes SEG02 et T55 (ex 7350) : mise en place de départs à 16h de la gare routière de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs (collège Rose Valland) en semaine ;

Lancement de la ligne CHM06 desservant Châtonnay et Saint-Anne-sur-Gervonde en direction du collège de Champier.

Travaux divers : les lignes X01 (ex EXP1), T41 (ex 7010), T50 (ex 7300), T54 (ex 2700), SSB01, SSB02, CSA06 seront impactées. Retrouvez toutes les informations spécifiques à ces travaux dans notre rubrique « perturbations ».

Reprise du réseau en période scolaire

Les lignes X01, X02, X03, X04 et T20 (ex Express 1, 2, 3, 4 et 1980) circuleront en période « scolaire » à compter du lundi 30 août ;

Les lignes X05, X06, X07 (ex Express 5, 6, 7) circuleront en période « scolaire » dès lundi 23 août ;