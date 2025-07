itinisère - Publié le 18/07/2025

Le Tour de France Femmes 2025 vivra sa 7e étape le vendredi 1er août, entre Bourg-en-Bresse (Ain) et Chambéry (Savoie), avec un passage très attendu par l’Isère. Le peloton s’élancera à 13h30 pour une arrivée prévue aux alentours de 17h55.

Afin de profiter pleinement de l’ambiance festive de la course tout en évitant les désagréments liés à la circulation, Itinisère vous accompagne pour organiser votre déplacement et vous informer en temps réel.

Où et quand voir la course en Isère ?

Le peloton traversera l’Isère dans l’après-midi, avec plusieurs axes concernés par des fermetures temporaires de routes pour sécuriser le passage des coureuses:

RD 592 et RD 40 : fermées de 13h45 à 15h45

: fermées de 13h45 à 15h45 RD 40 et RD 82 : fermées de 14h00 à 16h00

RD 28C et RD 82B (voies communales) : fermées de 14h15 à 16h15

RD 520C : fermée de 14h45 à 17h00

RD 512 : fermée de 14h45 à 17h15

Les routes empruntées seront interdites à la circulation environ 1 à 2 heures avant le passage de la tête de course, et jusqu’à 15 minutes après la voiture balai. Ces horaires sont donnés à titre indicatif et pourront être ajustés en fonction des conditions locales par la Gendarmerie.

Rejoindre les points de passage avec Itinisère

Pour éviter les zones bloquées et vous rendre au plus près de la course, utilisez les transports en commun et planifiez votre itinéraire avec www.itinisere.fr.

Le site Itinisère vous permet de :

Consulter les itinéraires alternatifs en temps réel



Rechercher les lignes de cars ou trains les plus proches du parcours



Être informé des perturbations en direct



Trouver les parkings relais et zones de stationnement

Renseignez-vous également sur les sites partenaires :

Conseils pratiques pour une journée réussie

Surveillez les enfants, tenez-les à distance de la chaussée



Restez toujours derrière les barrières ou en retrait



Gardez vos animaux en laisse



Ne traversez jamais la route pendant la course



Hydratez-vous et protégez-vous du soleil



En cas d’intempéries, prévoyez des vêtements adaptés



Respectez l’environnement et les consignes de tri

Enfin, prévoyez votre retour avec patience, car le trafic peut être fortement perturbé après la course.

Vibrez au rythme du peloton et vivez un moment unique en Isère avec Itinisère, votre partenaire mobilité !