itinisère - Publié le 18/07/2025

Le Tour de France 2025 fait escale en Isère ! Le jeudi 24 juillet, Vif accueillera le départ de la 18ᵉ étape de cette édition emblématique. Le peloton s’élancera à 10h10 en direction de Courchevel – Col de la Loze (Savoie), point d’arrivée prévu aux alentours de 17h15.

Cette étape de haute montagne traversera les paysages spectaculaires de l’Isère et de la Savoie, avec une atmosphère sportive et festive au cœur de nos territoires.

Accès et circulation : anticipez vos déplacements

La course bénéficiera d’un usage privatif des routes. Pour garantir la sécurité des coureurs et des spectateurs, plusieurs restrictions de circulation seront mises en place :

🚫 Fermeture de routes :

RD 1091

de 09h15 à 13h30 en direction de Bourg-d’Oisans

de 08h30 à 13h30 en direction de Grenoble

RD 526 : dans les deux sens, de 10h00 à 14h15

🚗 Stationnement interdit :

Sur les RD 526 et RD 1091, du 23 juillet à 8h au 25 juillet à 8h

📌 Rappel important : les horaires sont donnés à titre indicatif. Les fermetures seront ajustées en temps réel par la Gendarmerie selon les conditions locales.

👉 Pour rester informé en temps réel, consultez www.itinisere.fr

Venir à Vif avec itinisère

Pour assister au départ de l’étape dans les meilleures conditions et sans stress, privilégiez les transports en commun :

Rejoignez Vif en train TER depuis Grenoble.

depuis Grenoble. Consultez les horaires en temps réel sur www.itinisere.fr ou via l'application Itinisère.

Pensez à anticiper votre retour : la circulation sera dense après l'événement.

Quelques conseils pour profiter du Tour en toute sécurité

Surveillez les enfants, tenez-les par la main.

Tenez vos animaux en laisse, loin du bord de la route.

Ne franchissez jamais la chaussée, même en dehors du passage des coureurs.

Protégez-vous du soleil : eau, casquette, crème solaire.

Respectez l’environnement : utilisez les zones de tri sélectif.

Photographes et vidéastes, restez bien en retrait de la chaussée.

Suivez les instructions des gendarmes et signaleurs.

📣 Faites de ce moment une fête ! Venez encourager les coureurs à Vif dans une ambiance conviviale et sportive. Et pour tout savoir sur l’état des routes et les conditions de circulation, rendez-vous sur www.itinisere.fr.