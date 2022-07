itinisère - Publié le 27/06/2022

Le Tour de France en Isère

Le Tour de France passe en Isère ! Pour cette 13ème étape, passage à Grenoble et son agglomération et cap sur Saint-Étienne ! 🤩🏔

Découvrez le parcours de l'étape 13 : BOURG D'OISANS > SAINT-ETIENNE

Perturbations sur les routes départementales - 13ème étape DU TOUR DE FRANCE - Secteur Oisans

❌ PERTURBATIONS SUR LES ROUTES ❌ ROUTES FERMÉES SECTION Horaires de coupure RD211 Entre l’Alpe d’Huez et le giratoire sud de Bourg d’Oisans Vendredi 15 juillet de 8h à 14h RD211F Entre l’Alpe d’Huez et le carrefour RD211 / RD211F (patte d’oie) Vendredi 15 juillet de 8h à 14h RD1091B Traversée d’agglomération du Bourg d’Oisans (entre les deux giratoires nord et sud) (voir plus de détails sur le plan de circulation du Bourg d’Oisans - site Oisans Tourisme https://www.oisans.com/) Du mercredi 13 juillet à 8h00 jusqu’au vendredi 15 juillet à 22h00 RD1091 Déviation du Bourg d’Oisans entre les deux giratoires. Du giratoire nord du Bourg d’Oisans jusqu’à Séchilienne Vendredi 15 juillet de 9h30 à 14h00

Pour le reste de l’étape entre Vizille, l’agglomération de Grenoble et la limite Isère / Rhône (après Vienne), voir le flash d’information « 13ème étape Agglo, Voironnais Chartreuse, Bièvre Valloire, Porte des Alpes et Isere Rhodanienne” (www.itinisere.fr) ou voir ci-dessous

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

🚴‍♂️ ITINERAIRES DE COURSE ET HEURES PROBABLES DE PASSAGE 🚴‍♂️ Routes empruntées en Isère Section Caravane Heure probable de passage DEBUT Heure probable de passage FIN RD1091 Départ fictif au Bourg d’Oisans 11h05 13h05 13h05 RD1091 Départ réel au Km 0 jusqu’à Rochetaillée (carrefour RD1091/RD526) 11h05 à 11h22 13h05 à 13h21 13h05 à 13h22 RD1091 De Rochetaillée (carrefour RD1091/RD526) jusqu’à Séchilienne (limite avec La Metro) 11h22 à 11h45 13h21 à 13h43 13h22 à 13h45 Pour le reste de l’étape entre Vizille, l’agglomération de Grenoble et la limite Isère / Rhône (après Vienne), voir le flash d’information « 13ème étape Agglo, Voironnais Chartreuse, Bièvre Valloire, Porte des Alpes et Isere Rhodanienne” (www.itinisere.fr) ou voir ci-dessous

❌ INTERDICTION DE STATIONNEMENT ❌ ROUTES CONCERNÉES SECTIONS Périodes d’interdictions de stationnement RD526 Entre la limite avec le département de la Savoie et le carrefour RD526/RD43A après le hameau du Verney Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet à 16h00 RD211 Entre le giratoire sud de Bourg d’Oisans et le virage n°21 (pied de la montée de l’Alpe). Entre les virages n°8 et 9 et entre le carrefour RD211/RD211F et la station de l’Alpe d’Huez Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet à 14h00 RD1091 Entre les deux giratoires sud et nord du Bourg d’Oisans (déviation de Bourg d’Oisans) Entre le hameau du « Vernis » et le giratoire Sud du Bourg d’Oisans. Entre le Clapier d’Auris et la limite département Isère / Hautes-Alpes Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet à 16h00 RD211A Entre le carrefour RD211/RD211A à La Garde en Oisans et le carrefour des « Soufflots » à Auris en Oisans Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet à 14h00 RD211B Entre le carrefour RD211B/RD211C à Huez en Oisans et le carrefour RD211B/RD44B à Villard Reculas Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet à 14h00 RD211F Entre le carrefour RD211/RD211F et la station de l’Alpe d’Huez (giratoire de l’Europe - Les Bergers) Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet à 14h00 RD25 Entre le carrefour RD1091/RD25 et l’entrée d’agglomération de Mizoën Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet à 14h00 D44B Entre le carrefour RD44/RD44B et l’agglomération de Villard Reculas Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet à 14h00 Sur la RD211 (montée vers l’Alpe d’Huez) dans les zones où le stationnement n’est pas interdit, celui-ci s’effectue sur une file et dans le sens de la descente à partir du lundi 11 juillet 2022 dès 12h00. Sur la RD211F entre le carrefour RD211 / RD211F et la station de l’Alpe d’Huez, le stationnement est réservé aux véhicules du Tour de France.

Toutes interdictions de stationnement prennent fin sur décision de la Gendarmerie au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 à 16h00.

➡️ DEVIATIONS ⬅️ Comme pour les 12ème et 13ème étapes, la fermeture de la route départementale 1091 devrait générer des perturbations importantes entre Vizille et Bourg d’Oisans. Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route départementale 1075 par Vif et le col de la Croix Haute. pour les usagers se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

Pour les usagers se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron. La déviation de Jarrie (RN85) sera fermée à la circulation de 9h30 à 14h30. Une déviation locale sera mise en place pour rejoindre La Mure par la RD529 via Champ sur Drac et La Motte d’Aveillans.

Perturbations sur les routes départementales - 13ème étape DU TOUR DE FRANCE - Secteurs Agglomération grenobloise, Voironnais Chartreuse, Bièvre Valloire, Porte des Alpes et Isère Rhodanienne

Les coureurs prendront le départ à 13h05 au Bourg d’Oisans sur la RD1091 en direction de l’agglomération grenobloise qu’ils rejoindront à Eybens après la première difficulté de la journée entre Vizille et Brié et Angonnes. A l’issue de la traversée de la capitale des Alpes, le peloton se dirigera vers le bas grésivaudan pour atteindre Tullins où le col de Parménie leur permettra de rejoindre le plateau de la Bièvre via La Côte Saint André qu’ils traverseront pour regagner la vallée du Rhône à Vienne où leur périple isérois prendra fin. La traversée de Vienne sera particulièrement difficile, notamment sur la RN7 mais aussi sur les RD502, RD41J et RD41 empruntées par la course. Les coureurs poursuivront ensuite sur les routes des départements du Rhône et de la Loire pour rallier l’arrivée jugée à Saint-Etienne vers 17h30 après 193 Km de course.

Pour toutes les étapes et sur l’ensemble des itinéraires de la course, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents, ainsi que les véhicules de la caravane, seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés deux heures avant le passage de la caravane publicitaire et au moins 15 minutes après le passage de la voiture balai.

Des déviations seront mises en place au niveau de Vienne pour accéder à certains quartiers. Merci de suivre lasignalisation. Attention, certains itinéraires empruntent l’autoroute A7 et occasionnent un surcout de péage.

❌ PERTURBATIONS SUR LES ROUTES ❌ ROUTES FERMÉES SECTION Horaires de coupure SECTEUR OISANS : voir également flash 12ème et 13ème étape – secteur Oisans RD211 Entre l’Alpe d’Huez et le giratoire sud de Bourg d’Oisans Vendredi 15 juillet de 8h à 14h RD211F Entre l’Alpe d’Huez et le carrefour RD211 / RD211F (patte d’oie) Vendredi 15 juillet de 8h à 14h RD1091B Traversée d’agglomération du Bourg d’Oisans (entre les deux giratoires nord et sud) (voir plus de détails sur le plan de circulation du Bourg d’Oisans - site Oisans Tourisme https://www.oisans.com/) Du mercredi 13 juillet à 8h00 jusqu’au vendredi 15 juillet à 22h00 RD1091 Déviation du Bourg d’Oisans entre les deux giratoires. Du giratoire nord du Bourg d’Oisans jusqu’à Séchilienne Vendredi 15 juillet de 9h30 à 14h00 SECTEUR AGGLOMERATION GRENOBLOISE - METRO : Pour plus d’informations sur l’agglomération grenobloise (plans de circulation et horaires de fermetures des voiries concernées), consultez le site : https://www.mobilites-m.fr RN85 Déviation de Jarrie Les usagers sont invités à suivre la déviation par la RD1085D pour rejoindre la Mure par la RD529 via Champ sur Drac et La Motte d’Aveillans. Vendredi 15 juillet de 9h30 à 14h30 RD5 Voiries de l’agglomération grenobloise RD1532 Dans l’agglomération de Grenoble, le vendredi 15 juillet : Voiries du secteur Sud (Séchilienne, Vizille, Brié et Angonnes) : - Entre Séchilienne et Vizille DE 9H30 À 14H00 - A Vizille (RN85 et bretelles d’insertion RD1091) DE 9H30 À 14H00 - Entre Vizille et Eybens DE 9H30 À 14H00 Voiries du secteur Centre (Eybens, Grenoble) : - Entre Eybens et Sassenage DE 9H30 A 15H30 Voiries du secteur Nord (Sassenage, Fontaine, Noyarey et Veurey-Voroize) - Entre Sassenage et Veurey-Voroize DE 11H00 A 15H00 - Rue de l’Argentière à Sassenage DE 9H30 A 15H30 - Rocade sud (RN87) – échangeur n°5 d’Eybens DE 9H30 A 15H30 - RN481 depuis la bifurcation A48 / A480 – bretelle de St Egrève DE 9H30 A 15H30 - A480 - Echangeur n°1 Martyrs DE 9H30 A 15H30 - Echangeur n°14 – St Egrève - Au giratoire de la RD105F en direction de la RD1532 DE 11H A 15H SECTEUR VOIRONNAIS CHARTREUSE RD3 Entre le giratoire sortie n°12 de l’autoroute A48 / RD3 en direction de la RD1532 (accès Valence) vendredi 15 juillet de 11h00 à 15h00 RD1532 Entre l’échangeur de Veurey et St Quentin sur Isère vendredi 15 juillet de 11h45 à 15h00 RD45 De Saint-Quentin-sur-Isère jusqu’à Tullins vendredi 15 juillet de 12h00 à 15h15 RD153 Tullins vendredi 15 juillet de 12h00 à 15h15 RD73E Routes du col de Parmenie du "Château" jusqu’à la route de Tullins vendredi 15 juillet de 12h00 à 15h15 AUTRES : Sur l’autoroute A49, l’échangeur de Tullins sera fermé de 11h45 à 15h15 pendant la durée de coupure de la circulation sur la RD45 compte-tenu de l’impossibilité d’emprunter cette voie pendant le passage de la course. SECTEUR BIEVRE VALLOIRE RD73L Route de Tullin jusqu’à Izeaux Vendredi 5 juillet de 12h15 à 15h15 RD519 Izeaux, Sillans, Saint Etienne de Saint Geoirs Vendredi 5 juillet de 12h15 à 15h30 RD519C Saint Etienne de Saint Geoirs Vendredi 5 juillet de 12h30 à 15h30 RD518 Brézins Vendredi 5 juillet de 12h30 à 15h30 RD519 Brézins Marguetière Vendredi 5 juillet de 12h30 à 15h30 RD71 De Brézins jusqu’à la Côte Saint André Vendredi 5 juillet de 12h45 à 16h00 RD518 La Côte Saint André Vendredi 5 juillet de 12h45 à 16h15 RD51 Les Crozes Vendredi 5 juillet de 13h00 à 16h15 SECTEUR PORTE DES ALPES RD41 De Ornacieux-Balbins jusqu’à Meyssiez Vendredi 5 juillet de 13h00 à 16h15 SECTEUR ISERE RHODANIENNE : RN7 Fermeture de la RN7 (délestage conseillé par A7 et A46) Vendredi 5 juillet de 13h00 à 16h45 RD41 / RD41J RD502, RD41, RD41J, RN7 De Meyssiez, Eyzin-Pinet jusqu’à Vienne A Vienne, de l’entrée d’agglomération jusqu’au pont sur le Rhône. ⚠️ ATTENTION sortie n°9 Vienne Nord fermée. Vendredi 5 juillet de 13h30 à 16h45 Vendredi 5 juillet de 13h00 à 16h45 ➡️ DEVIATIONS ⬅️ Des déviations seront mises en place au niveau de Vienne pour accéder à certains quartiers. Merci de suivre la signalisation. Attention, certains itinéraires empruntent l’autoroute A7 et occasionnent un surcout de péage Depuis A7 (Lyon) : Accès Bourgoin / Isle d’Abeau : possible par la RD502 jusqu’à Pont Evêque

Accès SUD (et Vienne Sud) impossible : autoroute A7 conseillée. Les usagers sont invités à suivre suivent l’autoroute A7 et à emprunter la sortie n°10 « Ampuis / Condrieu » ; surcout de péage de 1 €. Traversée du Rhône par la RD4G (barrage de Vaugris) puis prendre la direction de Vienne Sud via RN7 ou suivre itinéraire BIS Valence. Depuis A46 (Communay) Accès Vienne Nord (Estressin, Chuzelle, Seyssuel…) : possible par l’autoroute A46, puis la RN7 depuis Communay. Accès SUD (et Vienne Sud) impossible : autoroute A7 conseillée. Les usagers sont invités à suivre l’autoroute A46 jusqu’au noeud de Ternay puis suivre l’autoroute A7 jusqu’à la sortie n°10 « Ampuis / Condrieu » ; surcout de péage de 1 €. Traversée du Rhône par la RD4G (barrage de Vaugris) puis prendre la direction de Vienne Sud via la RN7. Déviation locale VIENNE Chemin Durandal : passage supérieur au-dessus de l’itinéraire de course situé sur de la RD41. Déviation locale dans les 2 sens de circulation pour les véhicules légers, interdite aux PL de plus de 3.5T et aux caravanes.

Montée Rabelais : passage au-dessous de l’itinéraire de course dans le sens Nord => Sud par la rue située sous le viaduc de Vienne (RD41J), sous contrôle et autorisation des forces de l'ordre uniquement Déviation locale Vienne depuis le Sud vers Lyon Pour les usagers venant du Sud de l’agglomération viennoise et souhaitant rejoindre la direction de Lyon, une déviation sera mise en place par la RN7 en direction de Vaugris, puis par la RD4B (ZI de Vaugris), la RD4G (barrage de Vaugris – traversée du Rhône), la RD386 en direction Saint Romain en Gal, puis l’autoroute A7 en direction de Lyon via l'échangeur n°10 d'Ampuis ; surcout de péage de 1 €.

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Pour plus d’informations sur l’agglomération grenobloise : https://www.metromobilite.fr/

Pour plus d’informations sur les départements du Rhône et de la Loire, consultez les sites : https://www.inforoute69.fr/ et http://www.loire.fr

🚴‍♂️ ITINERAIRES DE COURSE et HEURES PROBABLES DE PASSAGE 🚴‍♂️ ROUTES EMPRUNTÉES EN ISERE SECTION - ITINERAIRES Caravane Heure probable de passage DEBUT Heure probable de passage FIN RD1091 Départ fictif au Bourg d’Oisans 11h05 13h05 13h05 RD1091 Départ réel au Km 0 jusqu’à Rochetaillée (carrefour RD1091/RD526) 11h05 à 11h22 13h05 à 13h21 13h05 à 13h22 RD1091 De Rochetaillée (carrefour RD1091/RD526) jusqu’à Séchilienne (limite avec La Metro) 11h22 à 11h45 13h21 à 13h43 13h22 à 13h45 Pour le reste de l’étape entre Vizille, l’agglomération de Grenoble et la limite Isère / Rhône (après Vienne), voir le flash d’information « 13ème étape Agglo, Voironnais Chartreuse, Bièvre Valloire, Porte des Alpes et Isere Rhodanienne » (www.itinisere.fr).

❌ INTERDICTION DE STATIONNEMENT ❌ STATIONNEMENTS INTERDITS AUX VEHICULES et PIETONS dans les 2 sens de circulation ROUTES CONCERNÉES SECTION Périodes d’interdictions de stationnement SECTEUR OISANS RD1091 Entre les deux giratoires sud et nord de Bourg d’Oisans (déviation de Bourg d’Oisans) Entre le Clapier d’Auris et la limite département Isère / Hautes- Alpes Du lundi 11 juillet à 12h00 au vendredi 15 juillet 2022 à 16h00 RD1091 Voir flash Secteur Oisans de la 12ème et 13ème étapes SECTEUR VOIRONNAIS CHARTREUSE D1532 Au niveau du bec de l’Echaillon entre Veurey-Voroize et St Quentin sur Isère (sur les 2 côtés) Du lundi 11 juillet 2022 à 12h00 au vendredi 15 juillet 2022 à 17h00 SECTEUR BIEVRE VALLOIRE D41 Sur la RD41 (commune de Ornacieux Balbins) entre les carrefours RD41/chemin de la Blache et RD41/chemin des fromentaux Du mercredi 13 juillet à 17h jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 à 17h D71 Sur la RD71, sur le territoire de la commune de La Côte Saint André (barriérage sprint). Du jeudi 14 juillet à 18h jusqu’au vendredi 15 juillet 2022 à 18h00

Toutes interdictions de stationnement prennent fin sur décision de la Gendarmerie au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 à 18h00.

Merci de respecter ces consignes.

➡️ DEVIATIONS ⬅️ Comme pour les 12ème étape, la fermeture de la route départementale 1091 devrait générer des perturbations importantes entre Vizille et Bourg d’Oisans. Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route départementale 1075 par Vif et le col de la Croix Haute. pour les usagers se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

Pour les usagers se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron. La déviation de Jarrie (RN85) sera fermée à la circulation de 9h30 à 14h30. Une déviation locale sera mise en place pour rejoindre La Mure par la RD529 via Champ sur Drac et La Motte d’Aveillans.

Perturbations sur les réseaux de transports - 13ème étape DU TOUR DE FRANCE

L'information concernant les perturbations sur les réseaux de transport est à venir. Plus d'informations :

Perturbations transport en commun en Isère

QUELQUES CONSEILS POUR PROFITER PLEINEMENT DU TOUR DE FRANCE

Afin que le Tour reste une grande fête, voici quelques règles simples à respecter :