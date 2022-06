Jeudi 14 juillet 2022 à partir de 8h00 :

La fermeture de la route départementale 1091 à Bourg d’Oisans devrait générer des perturbations importantes entre Vizille et Bourg d’Oisans. Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route nationale 85 passant par La Mure et Gap. Pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par la RN85 sera mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via La Mure et Gap via le col Bayard sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).

Pour les usagers qui souhaitent rejoindre Grenoble à partir Briançon, il est conseillé de passer par Gap et la RN85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis la RN85 à la Mure la RD529 via St Georges de Commiers.