itinisère - Publié le 18/06/2018

TOUR DE FRANCE

(105ème édition)

JEUDI 19 JUILLET 2018

12ème étape – Bourg St Maurice (Savoie) => Alpe d’Huez (Isère) – 175,5 Km

Secteur OISANS

Pour toutes les étapes et sur l’ensemble des itinéraires de la course, les coureurs bénéficieront d’un usage privatif de la route. Les concurrents, ainsi que les véhicules de la caravane, seront escortés par l’escadron motocycliste de la garde républicaine. Les axes empruntés seront fermés deux heures avant le passage de la caravane publicitaire et au moins 15 minutes après le passage de la voiture balai.

Dans certaines intersections, un cisaillement d’itinéraire sera assuré sous la responsabilité des forces de l’ordre.

* * *

Cette étape de 175,5 Km démarrera à 12h05 de Bourg St Maurice sur la RN 90. Après 128 kilomètres de course dans le département de la Savoie, les premiers coureurs entreront dans le département de l’Isère vers 16h15 après avoir franchi le col de la Croix de Fer pour rejoindre la vallée de l’Eau d’Olle et Allemont vers 16h35 avant d’entreprendre la célèbre montée vers l’Alpe d’Huez où l’arrivée de l’étape est prévue, pour les premiers coureurs, aux alentours de 17h25.

Des perturbations sont à prévoir le jeudi 19 juillet 2018 sur la RD1091 menant aux cols du Glandon et de la Croix de Fer (via la RD526) et menant à Bourg d’Oisans et l’Alpe d’Huez.

ITINERAIRE DE COURSE et HEURE PROBABLE DE PASSAGE

Routes empruntées

en Isère Section – Itinéraire Caravane Heure probable de passage

DEBUT Heure probable de passage

FIN RD526 De la limite département Savoie / Isère jusqu’au Rivier d’Allemont 14h54 à 15h04 16h15 à16h24 16h54 à 17h04 RD526 Du Rivier d’Allemont jusqu’au carrefour RD1091/RD526 à Rochetaillée 15h04 à 15h21 16h24 à 16h40 17h04 à 17h21 RD1091 Du carrefour RD526/RD1091 à Rochetaillée jusqu’au giratoire nord de Bourg d’Oisans (RD1091/RD1091B) 15h21 à 15h29 16h40 à 16h48 17h21 à 17h29 RD1091B Passage dans le centre- ville de Bourg d’Oisans entre les deux giratoires nord et sud 15h25 à 15h30 16h45 à 16h50 17h25 à 17h30 RD211 De Bourg d’Oisans – giratoire sud (RD1091B/RD1091/RD211) à l’Alpe d’Huez - arrivée 15h25 à 16h15 16h45 à 17h25 17h25 à 18h15

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

ROUTES FERMEES SECTION Horaires de coupure Secteur Oisans : RD526 Entre le carrefour avec la RD43A (accès Vaujany Station) et la limite du département Isère / Savoie. Jeudi 19 juillet de 12h30 à 17h30 Entre le carrefour avec la RD1091 à Rochetaillée et le carrefour avec la RD43A (accès Vaujany station). Jeudi 19 juillet de 13h15 à 17h30 L’accès aux cols du Glandon et de la Croix de Fer sera fermé en Savoie dès le mercredi 18 juillet à 20h00. RD1091 Entre le carrefour avec la RD526 à Rochetaillée et Bourg d’Oisans (au giratoire nord) Jeudi 19 juillet de 13h15 à 17h45 Déviation du Bourg d’Oisans entre les deux giratoires. Jeudi 19 juillet de 13h15 à 17h45 RD1091B Traversée d’agglomération de Bourg d’Oisans (entre les deux giratoires nord et sud)

(voir plus de détails sur le plan de circulation de Bourg d’Oisans - site Oisans Tourisme https://www.oisans.com/) Du jeudi 19 juillet à 10h00 jusqu’au vendredi 20 juillet à 18h00 RD211 Entre le giratoire sud de Bourg d’Oisans (carrefour RD1091/RD1091B/RD211) et le carrefour avec la RD211F (patte d’oie – RD211/RD211F) dans le sens Bourg d’Oisans => Alpe d’Huez Du lundi 16/07 à 20h au mardi 17/07 à 6h

Du mardi 17/07 à 20h au mercredi 18/07 à 6h

Du mercredi 18/07 à 20h au jeudi 19/07 à 6h Entre le carrefour avec la RD211F (patte d’oie – RD211/RD211F) et l’agglomération de l’Alpe d’Huez (Avenue de l’Eclose). A partir du lundi 16 juillet à 17h. Dans le sens Alpe d’Huez => Bourg d’Oisans. A partir du jeudi 19 juillet à 12h

Réouverture, sur décision des forces de l’ordre. Dans le sens Bourg d’Oisans => Alpe d’Huez. A partir du jeudi 19 juillet à 12h

(en fonction de la capacité résiduelle de stationnement)

Réouverture, sur décision des forces de l’ordre. En dehors de la période de privatisation de la route au moment du passage de l’épreuve, l’accès des riverains sera autorisé sur présentation d’un justificatif de domicile. RD211F Dans le sens Alpe d’Huez => Bourg d’Oisans A partir du jeudi 19 juillet à 12h Réouverture, sur décision des forces de l’ordre. Dans le sens Bourg d’Oisans => Alpe d’Huez. A partir du jeudi 19 juillet à 12h

(en fonction de la capacité résiduelle de stationnement)

Réouverture, sur décision des forces de l’ordre. RD211A Entre La Garde en Oisans (l’Armentier le Haut) et Auris en Oisans (carrefour des « Soufflots » - lieu dit le Cerf). Du mercredi 18 juillet à 12h00 jusqu’au vendredi 20 juillet à 14h00 RD211B Entre Huez en Oisans et Villard-Reculas. Du mercredi 18 juillet à 17h00 jusqu’au vendredi 20 juillet à 6h00 Voie d’intérêt communautaire du col de Sarenne Entre l’Alpe d’Huez et Le Perron (sur la commune de Clavans-en-Haut-Oisans). Du mercredi 18 juillet à 17h00 jusqu’au vendredi 20 juillet à 6h00 Les cols du Glandon et de la Croix de Fer seront fermés à partir du mercredi 18 juillet à 20h00 dans le département de la Savoie. L’afflux important de spectateurs attendu dans l’Oisans et en direction des cols de la Croix de Fer et du Glandon (département de la Savoie) génèrera des perturbations sur le réseau routier et conduira à la mise en place de restrictions particulières pendant la semaine.

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Pour plus d’informations sur le département de la Savoie : www.savoie.route.fr

STATIONNEMENTS : Horaires et lieux d’interdiction

ROUTES CONCERNEES Section Périodes d’interdictions de stationnement RD526 Entre la limite avec le département de la Savoie et le carrefour RD526/RD43A après le hameau du Verney Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 16h00 RD211 Entre le giratoire sud de Bourg d’Oisans et le virage n°21 (pied de la montée de l’Alpe). Entre les virages n°8 et 9 et entre le carrefour RD211/RD211F et la station de l’Alpe d’Huez Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 14h00 RD1091 Entre les deux giratoires sud et nord de Bourg d’Oisans (déviation de Bourg d’Oisans) Entre le Clapier d’Auris et la limite département Isère / Hautes-Alpes Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 16h00 RD211A Entre le carrefour RD211/RD211A à La Garde en Oisans et le carrefour des « Soufflots » à Auris en Oisans Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 14h00 RD211B Entre le carrefour RD211B/RD211C à Huez en Oisans et le carrefour RD211B/RD44B à Villard Reculas Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 14h00 RD211F Entre le carrefour RD211/RD211F et la station de l’Alpe d’Huez (giratoire de l’Europe - Les Bergers) Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 14h00 RD25 Entre le carrefour RD1091/RD25 et l’entrée d’agglomération de Mizoën Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 14h00 D44B Entre le carrefour RD44/RD44B et l’agglomération de Villard Reculas Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 14h00



Sur la RD211 (montée vers l’Alpe d’Huez) dans les zones où le stationnement n’est pas interdit, celui-ci s’effectue sur une file et dans le sens de la descente à partir du lundi 16 juillet 2018 dès 12h00.

Sur la RD211F entre le carrefour RD211 / RD211F et la station de l’Alpe d’Huez, le stationnement est réservé aux véhicules du Tour de France.

Toutes interdictions de stationnement prend fin sur décision de la Gendarmerie au plus tard le vendredi 20 juillet 2018 à 16h00.

Merci de respecter ces consignes.

DEVIATIONS :

Du jeudi 19 juillet 2018 à 8h00 jusqu’au vendredi 20 juillet à 14h00 :

Pour les usagers VL en transit, il est conseillé de suivre l’itinéraire suivant :

pour les usagers se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

Pour les usagers se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron.

Jeudi 19 juillet 2018 à partir de 8h00 :

La fermeture de la route départementale 1091 à Bourg d’Oisans devrait générer des perturbations importantes entre Vizille et Bourg d’Oisans. Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route nationale 85 passant par La Mure et Gap.

Pour les usagers en transit pour Briançon empruntant la RN85 en direction de Vizille, un itinéraire de déviation par la RN85 sera mis en place à Vizille pour rejoindre Briançon via La Mure et Gap via le col Bayard sauf pour les PL supérieurs à 26T non munis de dispositif ralentisseur homologué indépendant des freins de secours et des freins de service (interdits de la limite 38/05 à Gap).

Pour les usagers qui souhaitent rejoindre Grenoble à partir Briançon, il est conseillé de passer par Gap et la RN85 via le col Bayard et La Mure sauf pour les PL supérieurs à 7,5T et autocars non autorisés qui devront emprunter depuis la RN85 à la Mure la RD529 via St Georges de Commiers.

VENDREDI 20 JUILLET 2018

13ème étape – Bourg d’Oisans (Isère) => Valence (Drôme) – 169,5 Km

Les coureurs prendront le départ à 13h35 au Bourg d’Oisans sur la RD1091 en direction de l’agglomération de Grenoble en passant par Vizille, Brié et Angonnes, Eybens. Ils rejoindront ensuite la basse vallée du Grésivaudan via Sassenage, Noyarey, Veurey et Saint-Quentin sur Isère. Après avoir traversé les communes du Sud Grésivaudan, La Riviere, Rovon, Cognin les Gorges, Izeron, Saint-Romans, Saint André en Royans et Pont en Royans, ils entreront dans le département de la Drome où ils franchiront la ligne d’arrivée dans les rues de Valence vers 17h20 après 169,5 Km de course.

ITINERAIRE DE COURSE et HEURE PROBABLE DE PASSAGE

Routes empruntées en Isère Section – Itinéraire Caravane Heure probable de passage DEBUT Heure probable de passage FIN RD1091 Départ fictif à Bourg d’Oisans 11h35 13h35 13h35 RD1091 Départ réel au Km 0 jusqu’à Rochetaillée (carrefour RD1091/RD526) 11h35 à 11h49 13h35 à 13h49 13h35 à 13h49 RD1091 De Rochetaillée (carrefour RD1091/RD526) jusqu’à Séchilienne (limite avec La Metro) 11h49 à 12h13 13h49 à 14h11 13h49 à 14h13 RD1091 De Séchilienne à Vizille 12h13 à 12h26 14h11 à 14h22 14h13 à 14h26 RD5 De Vizille à Grenoble 12h26 à 12h44 14h22 à 14h39 14h26 à 14h44 VC RD531 De Grenoble à Sassenage 12h44 à 12h58 14h39 à 14h51 14h44 à 14h58 RD1532 De Sassenage à St Quentin sur Isère 12h58 à 13h24 14h51 à 15h15 14h58 à 15h24 RD1532 De St Quentin sur Isère à St Romans 13h24 à 14h00 15h15 à 15h49 15h24 à 16h00 RD518 De St Romans à Pont en Royans (limite Département Isère / Drôme) 14h00 à 14h13 15h49 à 16h00 16h00 à 16h13

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

ROUTES FERMEES SECTION Horaires de coupure RD211 Entre l’Alpe d’Huez et le giratoire sud de Bourg d’Oisans Vendredi 20 juillet 2018 de 9h à 14h RD211F Entre l’Alpe d’Huez et le carrefour RD211 / RD211F (patte d’oie) Vendredi 20 juillet 2018 de 9h à 14h RD1091B Traversée d’agglomération de Bourg d’Oisans (entre les deux giratoires nord et sud) (voir plus de détails sur le plan de circulation de Bourg d’Oisans - site Oisans Tourisme https://www.oisans.com/) Du jeudi 19 juillet à 10h00 jusqu’au vendredi 20 juillet à 18h00 RD1091 Déviation du Bourg d’Oisans entre les deux giratoires. Du giratoire nord de Bourg d’Oisans jusqu’à Séchilienne Vendredi 20 juillet de 9h30 à 14h30 Pour le reste de l’étape entre Vizille, l’agglomération de Grenoble et la limite Isère / Drôme (après Pont en Royans), voir le flash d’information « 13ème étape Agglo, Voironnais Chartreuse et Sud Gresivaudan” (www.itinisere.fr)

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Pour plus d’informations sur l’agglomération grenobloise : www.metromobilite.fr

STATIONNEMENTS : Horaires et lieux d’interdiction

RD1091

RD1091B

RD21

RD211F Voir ci-dessus paragraphe « Stationnements ». - ROUTES CONCERNEES SECTION Périodes d’interdictions de stationnement

DEVIATIONS :

Comme pour les 12ème et 13ème étapes, la fermeture de la route départementale 1091 devrait générer des perturbations importantes entre Vizille et Bourg d’Oisans.

Pour éviter ce secteur, une déviation est mise en place entre GRENOBLE et BRIANCON par la route départementale 1075 par Vif et le col de la Croix Haute.

pour les usagers se situant à Gap ou Briançon, il est conseillé de rejoindre Grenoble par la RD994 en suivant Veynes puis Grenoble par la RD1075 via le col de la Croix-Haute.

Pour les usagers se situant à Grenoble, il est conseillé de rejoindre Gap ou Briançon par l'autoroute A51 jusqu'au col du Fau puis la RD1075 via le col de la Croix-Haute en suivant la direction Sisteron.

La déviation de Jarrie (RN85) sera fermée à la circulation de 10h15 à 14h30. Une déviation locale sera mise en place pour rejoindre La Mure par la RD529 via Champ sur Drac et La Motte d’Aveillans.

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Les lignes 3000, 3010, 3020, 3030, 3040 et 3070 qui desservent plusieurs communes de l’Oisans ne circuleront pas toute la journée des 19 et 20 juillet. Des perturbations sont attendues les jours précédents les 12ème et 13ème étapes.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr

Autres transports en commun :

La ligne régionale expresse Grenoble / Briançon (LER35) sera également concernée. Pour plus de renseignements, consulter le site www.info-ler.fr

Secteur Agglomération grenobloise,Voironnais Chartreuse et Sud Gresivaudan

* * *

Les coureurs prendront le départ à 13h35 au Bourg d’Oisans sur la RD1091 en direction de l’agglomération de Grenoble en passant par Vizille, Brié et Angonnes, Eybens. Ils rejoindront ensuite la basse vallée du Grésivaudan via Sassenage, Noyarey, Veurey et Saint-Quentin sur Isère. Après avoir traversé les communes du Sud Grésivaudan, La Riviere, Rovon, Cognin les Gorges, Izeron, Saint-Romans, Saint André en Royans et Pont en Royans, ils entreront dans le département de la Drôme où ils franchiront la ligne d’arrivée dans les rues de Valence vers 17h20 après 169,5 Km de course.

ITINERAIRE DE COURSE et HEURE PROBABLE DE PASSAGE

Routes empruntées en Isère Section – Itinéraire Caravane Heure probable de passage DEBUT Heure probable de passage FIN RD1091 Départ fictif à Bourg d’Oisans 11h35 13h35 13h35 RD1091 Départ réel au Km 0 jusqu’à Rochetaillée (carrefour RD1091/RD526) 11h35 à 11h49 13h35 à 13h49 13h35 à 13h49 RD1091 De Rochetaillée (carrefour RD1091/RD526) jusqu’à Séchilienne (limite avec La Metro) 11h49 à 12h13 13h49 à 14h11 13h49 à 14h13 RD1091 De Séchilienne à Vizille 12h13 à 12h26 14h11 à 14h22 14h13 à 14h26 RD5 De Vizille à Grenoble 12h26 à 12h44 14h22 à 14h39 14h26 à 14h44 VC RD531 De Grenoble à Sassenage 12h44 à 12h58 14h39 à 14h51 14h44 à 14h58 RD1532 De Sassenage à St Quentin sur Isère 12h58 à 13h24 14h51 à 15h15 14h58 à 15h24 RD1532 De St Quentin sur Isère à St Romans 13h24 à 14h00 15h15 à 15h49 15h24 à 16h00 RD518 De St Romans à Pont en Royans (limite Département Isère / Drôme) 14h00 à 14h13 15h49 à 16h00 16h00 à 16h13

Coupures de routes :

Les routes départementales suivantes seront fermées à la circulation :

ROUTES FERMEES SECTION Horaires de coupure Secteur Oisans : voir également flash 12ème et 13ème étape – secteur Oisans RD211 Entre l’Alpe d’Huez et le giratoire sud de Bourg d’Oisans Vendredi 20 juillet 2018 de 9h à 14h RD211F Entre l’Alpe d’Huez et le carrefour RD211 / RD211F (patte d’oie) Vendredi 20 juillet 2018 de 9h à 14h RD1091B Traversée d’agglomération de Bourg d’Oisans (entre les deux giratoires nord et sud) (voir plus de détails sur le plan de circulation de Bourg d’Oisans - site Oisans Tourisme https://www.oisans.com/) Du jeudi 19 juillet à 10h00 jusqu’au vendredi 20 juillet à 18h00 RD1091 Déviation du Bourg d’Oisans entre les deux giratoires. Du giratoire nord de Bourg d’Oisans jusqu’à Séchilienne Au sud de Bourg d’Oisans (en provenance de Briançon) Vendredi 20 juillet de 9h30 à 14h30 Vendredi 20 juillet de 8h30 à 14h00 Secteur Agglomération grenobloise : RN85 Déviation de Jarrie Les usagers sont invités à suivre la déviation par la RD1085D pour rejoindre la Mure par la RD529 via Champ sur Drac et La Motte d’Aveillans. Vendredi 20 juillet de 10h15 à 14h30 RD5 Voiries de l’agglomération grenobloise RD1532 Dans l’agglomération de Grenoble : - Voiries du secteur Sud (Séchilienne, Vizille, Brié et Angonnes) - Voiries du secteur Centre (Eybens, Grenoble) - Voiries du secteur Nord (Sassenage, Fontaine, Noyarey et Veurey-Voroize) Rocade sud (RN87) – échangeur n°5 d’Eybens Voie sur berge RN481 depuis la bifurcation A48 / A480 – bretelle de St Egrève A480 - Echangeur n°1 de Synchroton Echangeur n°14 – St Egrève - Au giratoire de la RD105F en direction de la RD1532 Vendredi 20 juillet de 10h15 à 15h00 Vendredi 20 juillet de 10h15 à 16h00 Vendredi 20 juillet de 11h00 à 16h00 Vendredi 20 juillet de 10h30 à 14h45 Vendredi 20 juillet de 10h30 à 15h15 Vendredi 20 juillet de 10h45 à 14h45 Vendredi 20 juillet de 10h45 à 15h00 Vendredi 20 juillet de 10h45 à 15h00 Pour plus d’informations sur l’agglomération grenobloise : www.metromobilite.fr Secteur Voironnais Chartreuse : RD1532 Entre l’échangeur de Veurey et St Gervais / Rovon Echangeur n°12 – Veurey - Au giratoire de la RD3 en direction de la RD1532 Vendredi 20 juillet de 11h15 à 15h45 Vendredi 20 juillet de 11h15 à 15h45 Secteur Sud Gresivaudan : RD1532 RD518 Entre Rovon et le carrefour RD1532 / RD518 à St Romans Entre le carrefour RD518 / RD1532 à St Romans et la limite département Isère / Drôme après Pont en Royans Vendredi 20 juillet de 11h30 à 16h15 Vendredi 20 juillet de 11h45 à 16h30 RD531 Entre le pont Rouillard (carrefour RD531 / RD292A) et le carrefour RD531 / RD518 Vendredi 20 juillet de 11h45 à 16h30

Autres :

Sur l’autoroute A49, depuis les échangeurs autoroutiers, il ne sera pas possible d’emprunter les axes suivants :

A l’échangeur de Tullins, interdiction de s’engager sur la RD45 en direction de le RD1532,

A l’échangeur de Vinay, interdiction de traverser l’Isère au niveau de la RD22,

A l’échangeur de Saint-Marcellin, interdiction de traverser l’Isère au niveau de la RD518.

L’ensemble des horaires est donné à titre indicatif. Les fermetures et ré-ouvertures de routes seront décidées par la Gendarmerie en fonction des conditions de stationnement et de circulation et pour la sécurité des usagers.

Pour plus d’informations sur le département de la Drôme : www.ladrome.fr

STATIONNEMENTS : Horaires et lieux d’interdiction

ROUTES CONCERNEES SECTION Périodes d’interdictions de stationnement Secteur Oisans : RD1091 Entre les deux giratoires sud et nord de Bourg d’Oisans (déviation de Bourg d’Oisans) Entre le Clapier d’Auris et la limite département Isère / Hautes-Alpes Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 16h00 Secteurs Voironnais Chartreuse et Sud Gresivaudan : D1532 A l’entrée de l’agglomération de St Quentin sur Isère de part et d’autre de la chaussée Vendredi 20 juillet de 7h à 17h D1532 Au niveau du bec de l’Echaillon entre Veurey-Voroize et St Quentin sur Isère (sur les 2 côtés) Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 17h00 D1532 Sur la commune de Rovon Du lundi 16 juillet à 12h00 au vendredi 20 juillet à 17h00

Toutes interdictions de stationnement prend fin sur décision de la Gendarmerie au plus tard le vendredi 20 juillet 2018 à 17h00.

DEVIATIONS :

IMPACT SUR LE RESEAU TRANSISERE

Sur Vizille, l’agglomération grenobloise et le Sud Gresivaudan :

Les lignes 4100, 4101, 5100, 5110; 5200, 7000, 7300; 7330, EXP1, EXP2; EXP3 qui desservent plusieurs communes de l’agglomération grenobloise, du Voironnais Chartreuse et du Sud Gresivaudan ne circuleront pas toute la journée du 20 juillet. Des perturbations sont attendues les jours précédents les 12ème et 13ème étapes.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.transisere.fr

Les bus de la Semitag seront également impactés le vendredi 20 juillet.

Les bus de la Sémitag seront coupés de 9h00 à 16h30 et les trams de 11h30 à la fin du passage des coureurs (16h).

Les zones de tramways impactées sont :

◦la A entre Albert 1er et la gare,

◦la B entre Victor Hugo et Presqu’îles,

◦la C entre Foch-Ferrier et Hôtel de ville de Grenoble,

◦la E entre l’Esplanade Centre et Condorcet.

Pour plus de renseignements, consulter le site www.tag.fr

QUELQUES CONSEILS :

Afin que le Tour reste une grande fête, voici quelques règles simples à respecter :