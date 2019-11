itinisère - Publié le 12/11/2019

Depuis le 30 septembre, vous pouvez acquérir un titre de transport sur votre téléphone mobile, quelque soit le type de votre portable, simplement en envoyant un code (1z pour 1 zone, 2z pour 2 zones, 3z pour 3 zones, 4z pour 4 zones, 5z pour 5 zones et 6z pour 6 zones) au numéro 93038.

Vous recevez alors votre titre de transport par SMS, le montant étant prélevé sur votre facture mobile à la fin du mois ou débité du compte prépayé mobile.

Votre titre de transport est valable* 1 heure pour 1 zone (3.30€), 1h30 pour 2 zones (4.60€) et 2h pour 3 zones et plus (5.90€, 8.50€ et 9.80€).

Consultez les condictions générales de vente.



* à compter de l'heure d'achat.