itinisère - Publié le 19/07/2021

Travaux d'été sur la ligne B du réseau TAG

Cet été, d'importants travaux d'entretien des voies du tram sont réalisés sur la ligne B du réseau TAG. Nécessaires pour prévenir les dégradations prématurées et vous garantir un transport confortable et en toute sécurité, ces travaux se dérouleront en 2 étapes :

du 19 juillet au 20 août

du 9 au 13 août.

Pas d'inquiétude, le réseau TAG vous informe en continu :

aux arrêts, des informations temporaires vous renseignent sur le fonctionnement des lignes de tram et localisent les arrêts des bus relais, les soirs de semaine ;

du personnel d’information présent aux arrêts les plus fréquentés vous guide les premiers jours.

Circuler sur la ligne B du 19 juillet au 20 août :

Du lundi au samedi, avant 21h30

La ligne B du réseau TAG circule de Sainte-Claire à Plaine des Sports et de Oxford à Grand’place (terminus provisoire durant les travaux).

Passage toutes les 10 min. Plan 1 ci-dessous.

Du lundi au vendredi, à partir de 21 h 30

La ligne B circule de Notre-Dame – Musée à Plaine des Sports.

Bus Relais de Notre-Dame – Musée à Oxford, via Verdun-Préfecture et Gares.

Passage toutes les 30 min.

Samedi, à partir de 21 h 30

La ligne B circule de Sainte-Claire à Plaine des Sports et de Oxford à Alsace-Lorraine (arrêt ligne E)

Passage toutes les 30 min.

Dimanche (journée et soirée)

La ligne B circule de de Sainte-Claire à Plaine des Sports et de Oxford à Alsace-Lorraine (arrêt ligne E)

Passage toutes les 15 min en journée, 30 min en soirée.

Circuler sur la ligne du 9 au 13 août

Du lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Du 9 au 13 août, la ligne B ne circule pas de Sainte-Claire à Plaine des Sports.

Bus relais entre Verdun – Préfecture et Plaine des Sports, via le CHU Grenoble-Alpes et l’arrêt Grand Sablon.

La ligne circule normalement de Oxford à Grand’place.

Du lundi au jeudi, à partir de 21 h 30

`Du 9 au 12 août, la ligne B ne circule pas après 21 h 30.

Bus relais de Notre-Dame - Musée à Oxford et bus relais de Verdun- Préfecture à Plaine des Sports, via Grand Sablon (pas de passage par le CHU Grenoble-Alpes).

Calculer son itinéraire

Avant vos déplacements, soyez prévoyants en calculant votre itinéraire !



Calculez votre itinéraire

Accès PMR durant les travaux

Pour faciliter votre déplacement durant les travaux, nous vous informons que les arrêts desservis par les bus relais sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.