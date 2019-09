itinisère - Publié le 17/09/2019

Le mot d’ordre de la SEMAINE EUROPÉENNE DE LA MOBILITÉ en 2019 est : Marchons ensemble ! De nos jours, ce sont la marche et le vélo qui sont les moyens de déplacement les plus écoresponsables. La semaine européenne de la mobilité incite tous les citoyens à les associer aux transports en commun.

La marche et le vélo présentent aussi beaucoup d’avantages : bienfaits pour la santé, avantages pour l’environnement, sociaux, sécuritaires ou encore économiques. Ils contribuent également à la mobilité durable.

Par exemple, si je travaille chez Soitec, à Crolles, et que j’habite à Grenoble : je peux trouver les différents moyens de me rendre sur mon lieu de travail, comme le bus (Ligne Express 1), le covoiturage, le vélo etc.

Pour plus d’informations sur la semaine européenne de la mobilité, rendez-vous ici.