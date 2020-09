itinisère - Publié le 10/09/2020

Du 16 au 22 septembre 2020 se déroulera la SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE. Tour d’horizon sur cet événement éco-citoyen qui prône une Mobilité zéro émission pour tous.

La Semaine Européenne de la Mobilité, c’est quoi ?

Inciter le plus grand nombre de personnes à adopter une démarche respectueuse de l’environnement est le défi porté par la SEMAINE EUROPEENNE DE LA MOBILITE.

Organisée dans toute l’Europe, elle regroupe de nombreuses collectivités et associations.

Mobilité zéro émission pour tous, pourquoi ?

Face aux enjeux environnementaux actuels, choisir les modes de transport doux apparait comme le premier geste pour notre planète. Au-delà de la réduction des émissions carbone, la marche, le vélo ou encore le co-voiturage ont de nombreux autres bienfaits (économiques, sociaux, santé …). Nous avons tous notre rôle à jouer !

Challenge mobilité ? Reporté au 22 septembre 2020

En raison des conditions sanitaires, le Challenge mobilité initialement prévu en juin se déroule ce 22 septembre. Une occasion pour vous de défier vos collègues en vous rendant autrement au travail et en découvrant les modes de transport alternatifs !

Par exemple, si je travaille chez St Microelectronics, à Crolles, je peux trouver les différents moyens de me rendre sur mon lieu de travail : transports en commun (lignes 6070, 6080, et EXP1), mais aussi le co-voiturage, le vélo, et même l’autopartage !



A vous de jouer le jeu de la mobilité, retrouvez vos trajets en vélo, bus ou co-voiturage !