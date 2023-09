itinisère - Publié le 18/09/2023

Cet événement vise à inciter les citoyens et les collectivités à opter pour des modes de déplacements plus respectueux de l’environnement.

Thème 2023 : « Economisez de l’énergie ». Pourquoi est-il important d’économiser l’énergie grâce à une mobilité urbaine durable ? Parce que la pauvreté énergétique et la mobilité augmentent en raison des coûts plus élevés pour les résidents et les entreprises dans toute l’Europe. Dans le même temps, l’exploitation des transports publics continue d’être une dépense élevée pour les budgets des villes – réduire ces dépenses grâce à des transports économes en énergie soutiendra des infrastructures de transport abordables et durables.

Même le choix le plus simple peut avoir un impact considérable.

Faisons une différence ensemble en trouvant des moyens d'économiser de l'énergie dans notre vie quotidienne. Peut-être choisissez-vous de vous rendre au travail à vélo au lieu d'utiliser la voiture, ou planifiez-vous vos vacances en train plutôt qu'en avion?

Itinisère vous propose des alternatives à la voitures pour vos trajets quotidiens. Consultez la rubrique https://www.itinisere.fr/fr/itineraires/4/JourneyPlanner et plannifiez votre déplacement avec le calculateur multimodal.

De nos jours, ce sont la marche et le vélo qui sont les moyens de déplacement les plus écoresponsables.

La marche et le vélo présentent aussi beaucoup d’avantages : bienfaits pour la santé, avantages pour l’environnement, sociaux, sécuritaires ou encore économiques. Ils contribuent également à la mobilité durable.

Par exemple, si je travaille chez Soitec, à Crolles, et que j’habite à Grenoble : je peux trouver les différents moyens de me rendre sur mon lieu de travail, comme le bus (X01), le covoiturage, le vélo etc.

A vous de jouer le jeu de la mobilité, retrouvez vos trajets en vélo, bus ou co-voiturage !