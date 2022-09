itinisère - Publié le 30/08/2022

Quoi de mieux qu'itinisère pour le thème de cette année?

Organisée chaque année du 16 au 22 septembre, la Semaine européenne de la mobilité a pour objectif d’inciter les citoyens et les collectivités dans de nombreux pays européens à opter pour des modes de déplacements plus durables. Le thème de l’édition 2022 ? Pour de meilleures connexions, combinez les mobilités !

Pour de meilleures connexions : combinez les mobilités !

Pour sa 21éme édition, la campagne met à l'honneur l’intermodalité. Il s’agit d’une notion peu connue du grand public et pourtant essentielle pour imaginer les villes durables de demain. L’intermodalité désigne l’utilisation successive de deux ou plusieurs modes de transports au cours d’un même déplacement. Lorsqu’un voyageur prend par exemple le bus pour se rendre à la gare, puis le train, on peut parler d’intermodalité. A l’échelle de l’Union européenne, l’intermodalité est un moyen d’intégrer tous les réseaux de transports européens.

L’intermodalité pour favoriser les mobilités durables

L’intermodalité est un élément clé dans l’organisation et l’avènement d’une nouvelle mobilité urbaine plus durable. Son développement permet de démultiplier les moyens de déplacement des usagers, d’assurer une meilleure continuité de service et d’améliorer les conditions de leurs trajets (meilleure gestion des flux, rationalisation du recours à la voiture). Une politique intermodale permet de renforcer la compétitivité des territoires et l’attractivité des villes.

L’intermodalité concentre plusieurs enjeux :

Enjeu économique : L’intermodalité optimise l’offre de transport. Les services de mobilités sont plus viables car ils sont déployés sur leurs domaines de pertinence.

Enjeu social : L'intermodalité permet de garantir pour tous le droit au transport introduit dans la loi d'orientation des mobilités. En effet, l'intermodalité entraine la multiplication des possibilités de desserte sur tout le territoire à un coût souvent plus avantageux que celui de la voiture particulière.

Enjeux pour l'environnement et la santé : L'intermodalité promeut des modes plus écologiques et moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elle offre la possibilité aux usagers de se détourner du modèle « tout voiture » en se reportant sur des modes alternatifs sur une partie ou sur l'intégralité de leurs trajets. Ce report permet de rééquilibrer les zones urbaines en réattribuant l'espace occupé par la voiture particulière pour d'autres usages notamment les modes non motorisés comme le vélo ou la marche.

Pour être opérationnelle, l’intermodalité s’appuie sur des outils. Par exemple, des pôles d’échanges multimodaux, lieux de regroupement de tous les modes de transport en un même lieu. De nouveaux services numérique peuvent aussi faciliter l’intermodalité pour les usagers grâce à une meilleure information personnalisée aux besoins de mobilité ou bien à la possibilité de réserver ou d’acheter le titre de transport d’une composante du déplacement.

Les liens avec itinisère?

Des déplacements facilités

Considérant le noeud autour de l’agglomération grenobloise, les secteurs montagneux ou encore les pics de circulation provoqués par les départs en vacances, l’Isère est un département sensible.

Le Conseil départemental offre un outil facilitateur de déplacements qui couvre tout le département et l’agglomération lyonnaise : itinisère.

itinisère sur tout le département !

Un outil d’optimisation des déplacements et d’aide à la multimodalité sur tout le département, y compris le territoire métropolitain grenoblois, soit une offre à l’échelle des bassins de mobilité.

itinisère un service complet

Itinisère, un site, une appli, un serveur vocal 24h/24, un service téléphonique personnalisé du lundi au samedi.

> Des informations en temps réel (état du trafic, travaux, transports en commun, etc.).

> Tous les réseaux, tous les modes de transport.

> Des propositions multimodales détaillées.

> Des conseils vertueux.

> Une information personnalisée.