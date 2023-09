itinisère - Publié le 15/09/2023

RESPECTER NOS AGENTS DES ROUTES,

C'EST AUSSI GARANTIR VOTRE SÉCURITÉ

Entretien de 4 680 km de voirie, installation d'équipements, refection des chaussées et des ouvrages d’art, déneigement... Nos 400 agents des routes travaillent chaque jour pour votre sécurité sur les routes du département. Ils sont malheureusement encore trop souvent mis en danger par des comportements irrespectueux ou par la négligence de certains automobilistes.

En interne, de nombreuses actions ont été mises en place (formation à la sécurité, équipements de protection, protocole de signalisation des chantiers... ) pour éviter les risques inhérents à leur profession ; mais nos agents restent malgré tout très exposés lors de leurs interventions. Avec cette campagne (déclinée dans de nombreux médias : radio, cinéma, affichage, presse…), le Département a décidé d'interpeller directement les conducteurs pour les inciter à ralentir à l'approche des chantiers.

Téléchargez l'affiche de la campagne



UNE DÉMARCHE ORIGINALE

Cette campagne a été pensée et construite en collaboration avec les agents des routes de l'Isère. Scénario, slogan, tournage... près de 50 agents ont participé à l'élaboration des affiches et sont même devenus acteurs pour la réalisation de la vidéo.

Le Département lance une grande campagne de communication pour sensibiliser les usagers de la route à la sécurité de ses agents, comprenant une vidéo diffusée dans des cinémas et sur les réseaux sociaux, des spots sur les ondes des médias isérois et des affiches visibles notamment dans les abribus et la presse écrite…

Le Département ne cesse de travailler à la sécurité de ses agents des routes, mais le respect de tous les protocoles et la mise en place des meilleurs équipements ne sont efficaces que s’ils s’accompagnent d’un comportement adapté des usagers de la route.

Coup sur coup, des agents ont été victimes de graves accidents, dont un mortel, qui a endeuillé la collectivité. La vie d’autrui, la santé d’autrui ne vaudront jamais quelques minutes gagnées sur la route.

Que font-ils ? Qu’est-ce qui les place sur votre route ? Ils sont 450 agents de la filière route en Isère, 120 de plus en période de viabilité hivernale. Leur rôle ? Veiller à la sécurité des 4680 km de voiries départementales quel que soit le climat, la saison, l’heure. Ils entretiennent les chaussées, les accotements et les équipements routiers, interviennent sur site pour mener études et pilotage de chantiers, entretiennent ouvrages d’art et protections contre les risques naturels, veillent à déneiger en hiver, à éviter que les chaussées ne glissent. Bref, vous les croisez car ils travaillent à votre sécurité. Pourquoi ne pas veiller à la leur grâce à une vitesse adaptée, à un comportement adapté ?

Dans l’optique de créer cette prise de conscience ou de rappeler aux usagers de la route cette réalité, la campagne, incarnée par l’agent des routes Jean-Philippe Diasparra, chef d’équipe du CER de Saint-Vincent-de-Mercuze, sera diffusée à partir d’aujourd’hui et 3 semaines durant, à travers une campagne digitale, cinémas, d’emailing, d’affichage, de presse, de covering véhicules. Pour voir la vidéo de 45’’ : https://youtu.be/08pvDNEGUTw

« Le Département met tout en place pour assurer les meilleures conditions de sécurité pour ses agents, des formations tout au long de la carrière aux équipements de protection individuels, en passant par les manuels sans cesse actualisés. Mais cela ne suffit pas : la sécurité de nos agents ne dépend pas que du Département. Elle dépend aussi des usagers de la route C’est 2 pourquoi nous avons décidé d’une grande campagne de sensibilisation pour rappeler cette évidence : les agents travaillent pour votre sécurité, pensez à la leur ! », déclare Jean-Pierre Barbier, Président du Département.

« Derrière cette campagne, il y a une question fondamentale de civisme et de respect. Respect de l’autre mais aussi de son travail. Un travail qui s’exerce parfois dans des conditions difficiles et qui est parfois exposé au risque. Mais un travail qui est beau, qui a du sens. Agent des routes, c’est un métier au service de l’intérêt général. Ce sont des femmes et des hommes qui ont fait le choix de travailler au quotidien pour tous les Isérois, et grâce auxquels, nous roulons sur des routes sécurisées, entretenues et propres. Respectons-les ! », insiste Bernard Perazio, Vice président aux mobilités et à la construction publique.

Contact Presse Claire Martin : 06 86 69 98 01 - claire.martin@isere.fr